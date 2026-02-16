Stars Linda Hamiltons Rolle spiegelt Mutter wider

Linda Hamilton - CinemaCon Big Screen Achievement Awards 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 11:00 Uhr

Linda Hamiltons Rolle in ‚Dark Winds – Der Wind des Bösen‘ hatte eine „ganz bestimmte“ unerwartete Verbindung zu ihrer verstorbenen Mutter.

Die 69-jährige Schauspielerin trat in der Premiere der vierten Staffel der AMC-Serie als Barbara Sena auf, die nicht nur den Namen ihrer Mutter trug, sondern auch an Demenz litt, und die Schauspielerin gab zu, dass die Verbindung zum wirklichen Leben damit noch nicht zu Ende war.

Sie erzählte dem Magazin ‚People‘: „Meine Mutter litt 25 Jahre lang an Demenz. Ich schwöre Ihnen, ich ging zur Anprobe, und die ganze Handlung spielt in den 70er Jahren, und sie holten einige Schuhe für meine Figur hervor, die die Schuhe meiner Mutter waren. Ich meine, sie hatten genau die taupefarbene Farbe, die meine Mutter trug, um ihre Beine zu verlängern. Und es war eine ganz bestimmte Farbe aus den 70er und 80er Jahren. Es war einfach ein schönes Gefühl, dies zu tun, um sie zu ehren.“

Die ‚Terminator‘-Legende erklärte, dass sie „die Tragik eines Menschen“ zeigen möchte, der mit dieser Krankheit lebt, und wie „die Menschen um ihn herum ihn vermissen, obwohl er doch da ist“. Hamilton sprach auch darüber, wie sie verschiedene Arten untersucht hat, wie Menschen den durch die Krankheit verursachten Gedächtnisverlust erleben. Sie erklärte: „Ich habe viel Zeit damit verbracht, mich zu fragen: ‚Wann weiß eine Person Bescheid? Weißt du es?‘ Ich habe nie wirklich diesen Teil der Demenz miterlebt, in dem jemand wirklich weiß, dass er den Verstand verliert. Es ist also eine Gratwanderung [das darzustellen].“