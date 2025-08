Stars Lindsay Lohan lernt noch, Kind und Beruf zu vereinbaren

Lindsay Lohan - Jamie Lee Curtis - JULY 2025 - AVALON - Freakier Friday Mexico City Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin muss noch lernen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen.

Lindsay Lohan befindet sich aktuell in einem „Lernprozess“, während sie versucht, ihre Karriere in Hollywood mit dem Muttersein in Einklang zu bringen.

Die Schauspielerin wurde im Jahr 2023 zum ersten Mal Mutter, als sie ihr gemeinsames Kind mit Ehemann Bader Shammas – einen Sohn namens Luai – zur Welt brachte. Seitdem ist sie wieder aktiv als Schauspielerin unterwegs, mit einem Cameo-Auftritt im ‚Mean Girls‘-Reboot, mehreren Netflix-Filmen sowie ihrer Hauptrolle im ‚Freaky Friday‘-Sequel. Dennoch gibt Lindsay zu, dass sie noch immer lernt, den Spagat zwischen Arbeit und Elternschaft zu meistern.

Im Gespräch mit der BBC sagte sie: „Wenn man Mutter wird, verändert sich das ganze Leben. Und es ist wichtig, Arbeit und Muttersein auszubalancieren. Das ist definitiv ein Lernprozess.“ Für den neuen Film ‚Freakier Friday‘ stand sie erneut mit Jamie Lee Curtis vor der Kamera, die bereits im Original von 2003 ihre Mutter spielte. Curtis betonte, dass sie sich bis heute als eine Art mütterliche Figur für Lindsay sehe und deshalb besonders bewegt davon war, Lindsays kleinen Sohn kennenzulernen. Curtis sagte der BBC: „Ich nehme meine Rolle ernst. Wenn ich die Mutter oder Ältere am Set bin, fühle ich mich verantwortlich dafür, dass sich die Jüngeren immer auf meine Freundschaft und Liebe verlassen können. Wir stehen uns seit ihrer Teenagerzeit nahe und erst vor kurzem hat sie mir ihr Baby in L.A. vorgestellt.“

Lindsay lebt mit ihrer Familie heute in Dubai, wo sie – nach eigenen Worten – ein deutlich normaleres Leben führen kann. In der US-Talkshow ‚Live with Kelly and Mark‘ erklärte sie vor kurzem: „Es ist einfach weit weg von Hollywood, und ich lebe ein sehr normales Leben. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob jemand ein Foto von meinem Sohn macht, wenn ich essen gehe. Ich fühle mich dort sehr sicher.“