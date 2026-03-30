Film Jessica Rothe deutet an, dass der dritte ‚Happy Death Day‘-Film bereits ‚ausgearbeitet‘ ist

Jessica Rothe - March 2024 - Getty Images - WonderCon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 18:00 Uhr

Jessica Rothe behauptet, dass der dritte ‚Happy Death Day‘-Film bereits „ausgearbeitet“ sei.

Die 38-jährige Schauspielerin spielt in der Slasher-Reihe die Hauptrolle der Tree Gelbman und deutete an, dass Regisseur Christopher Landon bereits eine Fortsetzung des Films ‚Happy Death Day 2U‘ geplant hat. Jessica sagte gegenüber ‚ScreenRant‘: „Ich glaube, das ist die Kraft des Zeitgeists. Je mehr wir danach fragen und je mehr wir es ins Universum hinaustragen, desto eher wird es passieren. Denn die Wahrheit ist: Chris Landon, unser brillanter, furchtloser Autor und Regisseur, hat den gesamten dritten Teil bereits ausgearbeitet.“ Im ersten ‚Happy Death Day‘-Film spielte Jessica Tree, eine Frau, die an ihrem Geburtstag ermordet wird und anschließend immer wieder am Anfang desselben Tages aufwacht.

Um den albtraumhaften Kreislauf zu durchbrechen, muss Tree die Identität ihres Mörders herausfinden. Jessica versprach den Fans, dass sie ihre Rolle erneut übernehmen wird – egal, wie lange es dauert, bis der dritte Film zustande kommt. Die ‚The Pulse‘-Darstellerin sagte: „Ich denke, im Moment geht es nur noch um die Logistik. Und ich sage euch und den Fans: Ob nächstes Jahr oder wenn ich 65 bin und es wie Jamie Lee Curtis mache und für ‚Halloween‘ zurückkomme, ich werde da sein, um Trees Geschichte zu Ende zu erzählen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles zusammenpasst.“

Rothe deutete sogar an, dass sie für ein Crossover mit Landons anderen Filmen wie ‚Freaky‘ oder ‚We Have a Ghost‘ offen wäre. Sie sagte: „Ich bin mir sicher, er hat auch seine eigene Version eines MCU, aber das ChrisCU mit ‚Freaky‘, ‚Happy Death Day‘, ‚We Have a Ghost‘ und ‚Scouts Guide to the Zombie Apocalypse‘ könnte problemlos im selben Universum spielen. Das ist das Crossover, das ich gerade in meinem Leben brauche.“

Landon hatte bereits 2023 angedeutet, dass die Chancen auf einen dritten Film „schwinden“, nachdem ‚Happy Death Day 2U‘ nur verhalten aufgenommen wurde. Im Gespräch mit ‚SlashFilm‘ sagte er: „Ich weiß nicht, was es brauchen würde. Eine Zeit lang gab es Gespräche darüber, dass es vielleicht ein Peacock-Projekt wird. Vielleicht. Vielleicht eines Tages. Das Gute ist, dass meine Idee für den dritten Film nicht von einem bestimmten Zeitfenster abhängt. Ich könnte ihn jederzeit machen, aber je mehr Jahre vergehen, desto mehr habe ich das Gefühl, dass unsere Chancen schwinden.“ Er räumte ein, dass es in den letzten Jahren zwar „kleine Fortschritte“ gegeben habe, es ihm aber schwerfalle, Universal Pictures davon zu überzeugen, das Projekt als Trilogie umzusetzen. „Der erste Film war sehr erfolgreich, hat viel Geld eingespielt und wurde gut aufgenommen. Die Fortsetzung hingegen nicht. Sie wird von denen geliebt, die sie gesehen haben, aber sie war finanziell kein Erfolg“, so der Filmemacher. „Deshalb ist es schwer, das Studio für einen dritten Teil zu motivieren – das sind die harten wirtschaftlichen Realitäten der Branche.“