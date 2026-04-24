Film Jamie Lee Curtis: ‚Mord ist ihr Hobby‘-Film verschoben

Jamie Lee Curtis - Ella McCay - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 11:00 Uhr

Jamie Lee Curtis hat ihren 'Mord ist ihr Hobby'-Film verschoben.

Jamie Lee Curtis’ Neuauflage von Mord ist ihr Hobby wurde auf 2028 verschoben.

Die 67-jährige Schauspielerin soll die ikonische Krimiautorin und Hobbydetektivin Jessica Fletcher verkörpern – eine Rolle, die ursprünglich von Angela Lansbury in der legendären TV-Serie gespielt wurde. Doch Universal Pictures hat den Kinostart vom 22. Dezember 2027 auf den 4. Februar 2028 verlegt. Einen offiziellen Grund nannte das Studio nicht. Laut ‚Deadline‘ hält man einen Start im Februar jedoch für „besser geeignet für die Spielbarkeit dieser Art von Film als Weihnachten“.

Aktuell sind für den 4. Februar 2028 noch keine großen Filmstarts angekündigt. Weihnachten 2027 hingegen wird mit Blockbustern wie ‚Avengers: Secret Wars‘, ‚The Housemaid’s Secret‘, ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ sowie weiteren Produktionen von Warner Bros. und Sony Animation stark besetzt sein. Die ursprüngliche Veröffentlichung war erst im vergangenen Monat bekannt gegeben worden.

In der Kultserie (1984–1996, 12 Staffeln) löste Jessica Fletcher Kriminalfälle in der fiktiven Stadt Cabot Cove in Maine. Details zur Handlung des neuen Films sind bislang nicht bekannt. Regie führt Jason Moore, das Drehbuch stammt von Lauren Schuker Blum und Rebecca Angelo. Produziert wird der Film unter anderem von Amy Pascal, Phil Lord und Christopher Miller.

Curtis bestätigte kürzlich, dass sie in Lansburys Fußstapfen tritt, und zeigte sich „sehr begeistert“ von der Rolle. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte sie: „Es passiert wirklich. Wir sind kurz davor, und ja, ich freue mich sehr.“ Frühere Pläne von NBC, die Serie mit Octavia Spencer neu aufzulegen, wurden Berichten zufolge bereits 2014 verworfen.