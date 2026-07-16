Stars Lindsey Vonn: Knöchel ist fünf Monate nach Horror-Sturz bei Olympischen Winterspielen ‚immer noch gebrochen‘

Lindsey Vonn - Jungle Cruise Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 09:00 Uhr

Lindsey Vonn erlitt einen komplizierten Schienbeinbruch im linken Bein, nachdem sie am 8. Februar im Damen-Abfahrtsfinale der Olympischen Winterspiele auf der Piste gestürzt war.

Lindsey Vonns Knöchel ist fünf Monate nach ihrem schweren Sturz beim Abfahrtsrennen der Olympischen Winterspiele 2026 „immer noch gebrochen“.

Die Genesung der Skirennläuferin verläuft „sehr langsam“ und ist weiterhin nicht abgeschlossen. Lindsey war am 8. Februar im Finale der Damen-Abfahrt auf der Piste gestürzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort musste der Star vier Operationen über sich ergehen lassen, um einen komplizierten Schienbeinbruch im linken Bein zu behandeln.

Nun offenbarte die 41-Jährige gegenüber ‚People‘: „Es ist fünf Monate her, seit ich tatsächlich wieder einigermaßen sinnvoll ins Fitnessstudio gehen konnte. Und auch das Gehen ist für mich immer noch sehr schwierig. Mein Knöchel ist immer noch gebrochen.“ Nachdem sie monatelang auf einen Rollstuhl und später auf Krücken angewiesen war, freut sich Lindsey darüber, wieder ohne Hilfe laufen zu können. „Ich saß so lange im Rollstuhl, ich war so lange auf Krücken“, schilderte sie. „Es waren ehrlich gesagt fast dreieinhalb Monate, in denen ich nicht ohne Unterstützung laufen konnte. Ich wurde sehr emotional, als ich wieder alleine gehen konnte.“

Am 7. Juli teilte die US-Amerikanerin ihren Instagram-Followern mit, dass sie langsam wieder zu Kräften komme. Lindsey veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie sie sich Schritt für Schritt zurück ins Training kämpft und im Fitnessstudio wieder an ihrer Kraft arbeitet. Dazu schrieb sie: „Ich wusste, dass ich eines Tages hier ankommen würde, ich wusste nur nicht, wie lange es dauern würde … Es hat fünf Monate gedauert, aber endlich bin ich hier! Es liegt noch ein sehr langer Weg vor mir, aber meine Kraft kommt zurück (vielleicht momentan noch mehr mental als körperlich, aber das ist nichts Schlechtes).“

Im Februar hatte Lindsey erzählt, dass sie nach ihrem schweren Sturz beinahe ihr Bein verloren hätte. Sie schrieb dem Orthopäden Dr. Tom Hackett, der mit dem US-Team arbeitet, zu, ihr Bein gerettet zu haben. In einem Instagram-Beitrag erklärte sie: „Dr. Tom Hackett hat mein Bein vor einer Amputation bewahrt. Er führte eine sogenannte Fasziotomie durch, dabei öffnete er beide Seiten meines Beins, damit es entlastet werden konnte, und rettete mich.“