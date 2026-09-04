Stars Lionel Richie nach Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause

Lionel Richie - MAY 2026 - GETTY - Headlining Acrisure Amphitheater Michigan BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 14:00 Uhr

Lionel Richie nach Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause.

Lionel Richie soll nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause in Los Angeles sein und sich den Umständen entsprechend gut fühlen.

Der 77-jährige Musiker hatte sich am vergangenen Samstag (29. August) während eines Konzerts in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri plötzlich unwohl gefühlt. Anschließend begab er sich in medizinische Behandlung und wurde zeitweise auf der Intensivstation betreut. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, konnte Richie inzwischen das Krankenhaus verlassen. Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung, der Sänger sei „wieder zu Hause und wird von seiner Familie umsorgt“. Außerdem sei er weiterhin optimistisch, fühle sich „okay“ und sei „in seiner üblichen, fröhlichen Stimmung“.

Besonders Richies Kinder sollen von dem gesundheitlichen Zwischenfall betroffen gewesen sein. Seine Töchter Nicole und Sofia sowie sein Sohn Miles hätten sich große Sorgen um ihren Vater gemacht. Nun hoffen sie offenbar, dass der Musiker seine beruflichen Verpflichtungen etwas zurückfährt. „Seine Töchter wollen vor allem, dass er kürzertritt, weil er ihnen so viel bedeutet. Er war immer für sie da, er war wie ein Super-Dad“, erklärte ein Insider der ‚Daily Mail‘. Die Familie habe schon länger befürchtet, dass Richie zu viel arbeite. Schließlich sei die aktuelle Tour unmittelbar auf acht Staffeln von ‚American Idol‘ gefolgt – eine Aufgabe, die ebenfalls äußerst fordernd gewesen sei.

Auch ‚People‘ berichtet, dass Richie wieder zu Hause sei und es ihm „großartig“ gehe. Dem Bericht zufolge sollen die Ärzte während seines Aufenthalts unter anderem Untersuchungen im Hinblick auf mögliche Herzprobleme durchgeführt haben. Der jüngste Vorfall ereignete sich während Richies Konzert in St. Louis. Während seines Auftritts von ‚All Night Long‘ fühlte er sich offenbar so schlecht, dass er sein Team darum bat, ihm einen Stuhl auf die Bühne zu bringen.