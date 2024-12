Stars Lisa Kudrow: ,Friends’-Freundschaften waren Arbeit

Lisa Kudrow - Better Nate Than Ever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 09:00 Uhr

Lisa Kudrow gibt zu, dass es „harte“ Arbeit war, mit ihren ,Friends‘-Kollegen im wahren Leben Freundschaft zu schließen.

Die 61-jährige Schauspielerin, die in der kultigen Sitcom neben Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc und dem verstorbenen Matthew Perry die Rolle der Phoebe Buffay spielte, erzählte wie sich ihre Freundschaft entwickelt hat, nachdem sie zum ersten Mal in der Serie – die von 1194 bis 2004 lief – zu sehen waren.

In Dax Shepards ,Armchair Expert‘-Podcast gestand sie, dass die „Sechser-Beziehung etwas Arbeit erforderte“ und die Gruppe „hart daran arbeitete, Freunde zu sein“. Im Laufe der 10 Staffeln wurden die Darsteller abseits der Kamera zu echten Kumpels und versuchten, bei Meinungsverschiedenheiten „wirklich über alles zu reden“. Sie erinnerte sich: „Wenn jemand etwas gesagt oder getan hat, wurde es nicht zu groß, weil es hieß: ,Kann ich mit dir reden?‘“ Doch die Serien-Darstellerin gab zu, dass sie „normalerweise nicht“ diejenige war, die die Gespräche eröffnete. Sie fügte hinzu: „Ich musste lernen, zu sagen: ‚Kann ich mit dir über etwas reden?‘“

Die Serie lief ursprünglich über 10 Staffeln, wird jetzt aber auf Netflix ausgestrahlt und gilt dank endloser Wiederholungen und Merchandise-Linien als milliardenschweres Franchise. Und Kudrow stellte kürzlich fest, dass die Interaktion zwischen den sechs Hauptfiguren der Grund dafür ist, dass die Fans auf der ganzen Welt nach all den Jahren immer noch an ihnen hängen, und dass die Sitcom all die anderen magischen Zutaten hat, die zusammen ein lohnendes Programm ergeben.