Stars David Schwimmer: Er konnte den ‚Friends‘-Titelsong nicht mehr hören

David Schwimmer - January 2020 - Getty Images - National Television Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 09:00 Uhr

Der Serien-Star gesteht, dass er eine tiefe Abneigung gegen den Song 'I'll Be There for You' hatte.

David Schwimmer hatte eine Phase, in der er den Titelsong von ‚Friends‘ hasste.

Der 58-jährige Schauspieler verkörperte den tollpatschigen Ross Geller in der Sitcom und hat nun enthüllt, dass er das von Fans heißgeliebte Eröffnungslied zu einem gewissen Zeitpunkt nicht ausstehen konnte.

Im Podcast ‚Making a Scene‘ mit Matt Lucas und David Walliams verriet er: „Ich will ganz ehrlich sein – es gab eine Zeit, und zwar ziemlich lange, in der allein das Hören des Titelsongs bei mir wirklich so ein ‚Würg‘ ausgelöst hat.“

Seine Abneigung gegen das Lied habe daher gerührt, dass er es unzählige Male gehört hatte. ‚I’ll Be There for You‘ von der Band The Rembrandts sei so oft gelaufen, dass es ihn regelrecht deprimiert habe.

Der Schauspieler erklärte außerdem, dass seine Abneigung gegen das Lied in einer Zeit entstand, in der er mit dem erdrückenden Ruhm zu kämpfen hatte, der mit dem riesigen Erfolg von ‚Friends‘ einherging. David, der in allen zehn Staffeln der Serie mitwirkte, sagte, er könne genau den Moment benennen, in dem er seine Anonymität verlor.

Er erinnerte sich: „[ ‚Friends‘-Regisseur] Jim Burroughs nahm die Besetzung mit nach Las Vegas… das war, bevor die Serie ausgestrahlt wurde. Wir liefen irgendwann durch das Casino, und er sagte: ‚Merkt euch diesen Moment, das ist das letzte Mal, dass ihr so durch ein Casino laufen könnt.'“

Wenige Monate später sei dem Serien-Star klargeworden, wie recht der Regisseur hatte. Am Flughafen in Los Angeles habe ihn der Ruhm mit voller Wucht getroffen. „Plötzlich höre ich einen markerschütternden Schrei. Ich war wirklich erschrocken. Ich dachte, jemand wird gerade erstochen oder so. Und dann kommt eine Gruppe von Mädchen auf mich zu – sie schreien buchstäblich und packen mich. Und sie lassen mich nicht mehr los“, schilderte David.