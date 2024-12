Stars Lisa Kudrow: Sitcom-Rolle an der Seite von Ray Romano ist ihr wahrgewordener Traum

Lisa Kudrow - Better Nate Than Ever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin verriet, dass sie unbedingt in einer Sitcom mit dem Komiker mitspielen wollte.

Lisa Kudrow verriet, dass sie unbedingt in einer Sitcom mit Ray Romano mitspielen wollte.

Die 61-jährige Schauspielerin, die mit ,Friends‘ weltweit berühmt wurde, spielt jetzt neben dem 66-jährigen ,Alle lieben Raymond‘-Star in der Comedy-Serie ,No Good Deed‘ mit, die am 12. Dezember auf Netflix herauskommt.

Die Stars spielen in der neuen Netflix-Serie das langjährige Paar Lydia und Paul, die sich laut der Inhaltsangabe der Show dazu entschließen, „ihr leeres Nest zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen“. Kudrow sprach in einem Gespräch mit ,People‘ bei der Premiere von ,No Good Deed‘ über die Zusammenarbeit mit Ray und sagte: „Er ist alles, was ich mir vorstellte. Er ist unkompliziert. Er ist mühelos. Er ist ein fantastischer Schauspieler. Es ist alles, was ich mir irgendwie erträumte. Ich sah Ray in anderen Rollen und sagte: ‚Gott, er ist ein echt guter Schauspieler. Ich würde gerne mit ihm zusammenarbeiten, aber ich schätze, das wird nie passieren.’“ Lisa fügte hinzu, dass sie „nervös“ gewesen sei, als sie die Chance erhielt, mit dem Star zu arbeiten. Auf die Frage, ob sie daran interessiert sei, wieder zu Sitcoms zurückzukehren, fügte die Darstellerin hinzu: „Ich sagte zu Ray immer wieder: ‚Lass uns eine Sitcom machen. Komm schon. Die ganze Woche proben und dann drehen – lass es uns machen.‘ Ich glaube, dass ich vergessen habe, wie hart die Arbeit am Anfang gewesen ist, eine dieser Shows zu machen.“