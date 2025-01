Stars Lisa Kudrow über ihre Ehe: „Intimste Beziehung“

Bang Showbiz | 08.01.2025, 09:00 Uhr

Die Ehe von Lisa Kudrow und Michel Stern ist nach 30 Jahren „keine Romanze“.

Die 61-jährige Schauspielerin heiratete den 67-jährigen Werbefachmann Michel ein Jahr, nachdem sie als Phoebe Buffay in der Serie ,Friends‘ weltberühmt geworden war. Nun gab sie vor ihrer Perlenhochzeit zu, dass es die „intimste Beziehung“ sei, die sie haben könne, und dass sie nicht die Absicht habe, ihn jemals zu verlassen. In der ,The Drew Barrymore Show‘ sagte Lisa, die mit Michel den gemeinsamen Sohn Julian (26) hat: „Wir haben das Jahr 2025, das sind 30 Jahre. Es ist keine Romanze, es ist sogar mehr als ein Familienmitglied. Es ist die intimste Beziehung, die man haben kann. Es ist etwas anderes als Kinder, aber in 30 Jahren… Ich gehe nirgendwo hin! Auf keinen Fall! So denke ich darüber.“

Kudrow machte sich an der Seite von Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox und dem verstorbenen Matthew Perry – der 2023 im Alter von 54 Jahren verstarb – einen Namen in der klassischen NBC-Sitcom und verriet, dass Matthew am letzten Drehtag eine Notiz in der Keksdose versteckt hatte, die sie erst vor kurzem gefunden hatte. „Matthew hat mir die Keksdose am Ende unserer letzten Folge gegeben. Ich hatte die Notiz, die er für mich darin hatte, erst kürzlich gefunden. Ich hatte sie noch nicht geöffnet oder hineingeschaut. Aber ja, das hat er. Er hatte einen Zettel da drin und ich hatte ihn vergessen“, so Lisa.