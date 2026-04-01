Stars Lizzo schwor, ihre Jungfräulichkeit nicht zu verlieren, bis sie einen Grammy gewinnt

Lizzo - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - 'Infinite Icon: A Visual Memoir BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 10:00 Uhr

Lizzo schwor, ihre Jungfräulichkeit nicht zu verlieren, bis sie einen Grammy gewinnt.

Lizzo blieb bis in ihre 30er Jahre Jungfrau, nachdem sie sich selbst versprochen hatte, keinen Sex zu haben, bevor sie „einen Grammy gewinnt“.

Die 37-jährige Popikone gab zu, dass sie lange Zeit über ihre Jungfräulichkeit „gelogen“ habe, weil ihr ihre fehlende sexuelle Erfahrung „peinlich“ gewesen sei. Schließlich wagte sie jedoch 2020 den Schritt. Lizzo machte dieses Geständnis während eines Auftritts im Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ und sagte: „Ich war ein Spätzünder. Ich habe lange darüber gelogen. Kann ich einfach das Jahr sagen? 2020. Ist das nicht verrückt? Ich habe nicht einmal wirklich darüber für mich selbst nachgedacht – ich habe mir einfach als Jüngere versprochen, dass ich keinen Sex haben würde, bis ich einen Grammy gewinne.“

Auf die Frage, ob sie ihr Versprechen eingehalten hätte, wenn sie keinen Grammy gewonnen hätte, antwortete Lizzo: „Wer weiß?“ Lizzo gewann 2020 drei Grammy Awards – darunter Best Pop Solo Performance für ‚Truth Hurts‘, Best Urban Contemporary Album für ‚Cuz I Love You (Deluxe)‘ und Best Traditional R B Performance für ‚Jerome‘. Die Sängerin betonte jedoch, dass sie ihre Jungfräulichkeit nicht in der Nacht der Grammys verloren habe: „Es war nicht die Nacht der Grammys…“

Lizzo erklärte weiter, dass sie sich besser fühlte, nachdem sie ihr Geheimnis geteilt hatte, da sie lange darüber gelogen habe: „Ich fühle mich, als wäre mir eine Last von der Brust gefallen. Es war so peinlich.“ Lizzo sprach auch über ihren Beziehungsstatus und verriet, dass sie ihre Beziehung mit dem Komiker/Schauspieler Myke Wright genießt. Sie erklärte, dass sie sich 2016 kennengelernt haben, als sie gemeinsam an der MTV-Musikserie Wonderland arbeiteten, aber erst 2021 ein Paar wurden. Die Sängerin sagte: „Wir haben uns 2016 kennengelernt. Wir waren nicht zusammen. Wir haben gemeinsam an einer MTV-Show gearbeitet. Ich war damals ein bisschen schwierig. Wir haben etwa 2021 angefangen, uns zu daten. Wir sind in Kontakt geblieben, bevor wir zusammengekommen sind.“