Stars Lizzo setzt auf ‚Holztherapie‘, um Gewicht zu verlieren

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 11:00 Uhr

Lizzo hat sich während ihrer Gewichtsabnahme einer „Holztherapie“ unterzogen.

Die 37-jährige Sängerin hat in den letzten Jahren eine dramatische Veränderung durchlaufen – und nun die Geheimnisse ihres Erfolgs preisgegeben. Zu ihren Methoden gehört auch die Nutzung von Holztherapie, bei der hölzerne Werkzeuge genutzt werden, um Druck auf den Körper auszuüben und ihn zu formen.

Neben einem Vorher-Nachher-Foto schrieb Lizzo auf Instagram: „Angesichts all dieser Magazine und Blogs, die so unbedingt wollen, dass ich Ozempic genutzt habe – hier ist die Wahrheit! Ich arbeite mir den A*** ab.“ Lizza zählt daraufhin alles auf, was sie aktuell tut, um in Form zu kommen und zu bleiben. Dazu gehört auch, dass sie dreimal die Woche trainiert, täglich in die Sauna geht, Cardio macht und wieder tierisches Eiweiß isst, worauf sie vorher verzichtet hatte. Außerdem hat Lizzo einen eigenen Koch engagiert, der ihr beim Meal-Prepping hilft und alles nachverfolgt, was sie in ihrem Kaloriendefizit isst. Sie hat zudem sämtliche zuckerhaltige Starbucks-Drinks, normale Limos und Chips aus ihrem Ernährungsplan gestrichen. Und: „Ich habe für lange Zeit aufgehört zu trinken … (aber jetzt trinke ich wieder, weil ich es mir verdient habe!)“ Wenn sie nicht im Fitnessstudio ist, dann spielt sie Pickleball, wandert, läuft am Strand und bewegt ihren Körper beim Tanzen.

Lizzo erklärte weiter, dass sie neben der Holztherapie auch Lymphdrainagen nutzt – Massagen, die überschüssige Flüssigkeit aus dem Gewebe abtransportieren. Ihr Beitrag fuhr fort: „Ich lasse auch ganzheitliche Körperbehandlungen machen, Holztherapie und Lymphdrainagen. Ich bin so glücklich und stolz auf das, was ich erreicht habe – und niemand kann mir das wegnehmen.“