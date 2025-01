"Große Ehre" London Critics‘ Circle Film Awards: Daniel Craig erhält Ehrenpreis

Daniel Craig ist derzeit in "Queer" im Kino zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 16:45 Uhr

Daniel Craig wird von einer Londoner Kritikerorganisation geehrt. Der Schauspieler und ehemalige "Bond"-Darsteller wird bei den London Critics' Circle Film Awards einen Ehrenpreis erhalten. Auf die bevorstehende Ehrung hat Craig bereits reagiert.

Die Kritikerorganisation London Critics' Circle (kurz LCC) hat an diesem Mittwoch (8. Januar) den diesjährigen Preisträger für den "Dilys Powell Award for Excellence in Film" bekanntgegeben. Der britische Schauspielstar Daniel Craig (56) wird den Ehrenpreis bei den 45. London Critics' Circle Film Awards erhalten. Die Preisverleihung findet am 2. Februar 2025 im Londoner May Fair Hotel statt.

Video News

"Als Kritiker waren wir Fans von Daniel Craigs abenteuerlichen Rollen, noch bevor er James Bond wurde", erklärt Rich Cline, Vorsitzender der Critics' Circle Film Section, in der Mitteilung. So habe die Organisation, die als älteste Kritikerorganisation des Vereinigten Königreichs gilt, seine Rollen in "Die Mutter – The Mother" (2003) und "Enduring Love" (2004) geehrt, und danach "seine großartige Darstellung des 007 genossen".

Im Laufe der Jahrzehnte habe der Schauspielstar "immer wieder mutige Entscheidungen getroffen und die Grenzen überschritten, die andere Topstars oft begrenzen. Wir lieben die 'Knives Out'-Filme und haben ihn dieses Jahr für 'Queer' nominiert. Wir freuen uns darauf, seine Karriere bei unserer Zeremonie zu feiern." Mit dem Dilys Powell Award werden bei der Preisverleihung besondere Lebenswerke ausgezeichnet.

Seine bekannten Vorgänger

"Das ist eine große Ehre, und ich bin dem London Film Critics' Circle unglaublich dankbar", gab Craig, der derzeit mit dem Filmdrama "Queer" auf der großen Leinwand zu sehen ist, in einem Statement an. Im vergangenen Jahr ging der Preis an seinen "James Bond"-Co-Star Jeffrey Wright (59). Zu den weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern der vergangenen Jahre zählen Kate Winslet (49), Pedro Almodovar (75), Gary Oldman (66) oder Helena Bonham Carter (58).