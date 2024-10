Jury um Dieter Bohlen minimiert Loredana fällt wegen Zahnschmerzen im „DSDS“-Recall aus

Die "DSDS"-Jury rund um Dieter Bohlen muss beim Recall auf Jurorin Loredana (2. v. l.) verzichten. (the/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 13:41 Uhr

Eigentlich besteht die "DSDS"-Jury in der aktuellen Staffel aus vier Mitgliedern, im Recall fehlt jedoch eine Jurorin. Darum konnte Rapperin Loredana an dieser wichtigen Entscheidungsfolge nicht teilnehmen.

Kleine Enttäuschung für alle, die es in den Recall von "Deutschland sucht den Superstar" geschafft haben: Wie der Sender RTL am Montag (21. Oktober) bekannt gegeben hat, muss die Jury bei der kommenden Folge auf Jurorin Loredana (29) verzichten. "Wir sind leider nur zu dritt heute", kündigt Dieter Bohlen (70) zum Start des Recalls an, den es bereits jetzt schon bei RTL+ als Stream zu sehen gibt. Bei RTL im linearen Programm läuft die Sendung am Mittwoch (23. Oktober) um 20:15 Uhr.

Zahnschmerzen und Panikattacken

Loredana fehlt aus gesundheitlichen Gründen, die Rapperin plagen bereits seit Wochen Zahnschmerzen, wie RTL verrät. Kurz vor der Aufzeichnung des Recalls sei es nicht mehr aushaltbar gewesen. "Irgendwann ging es dann nicht mehr mit den Tabletten", erklärt sie in einem Interview.

Durch einen Zahnarztbesuch sei jedoch alles noch schlimmer geworden: "Ich bin zum Zahnarzt, habe eine Betäubung bekommen, aber ich bin allergisch gegen die Betäubung gewesen. Das war ganz schlimm für mich." Durch die Reaktion ihres Körpers habe sie zusätzlich Panikattacken erlitten.

Um den Einzug in den Stadion-Recall müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten also nun vor der restlichen Jury beweisen. Diese besteht neben Loredana und Dieter Bohlen aus Sänger Pietro Lombardi (32) und Schlagerstar Beatrice Egli (36).

Bald steht das "DSDS"-Finale an

Die derzeit laufende 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" nähert sich langsam dem Ende. Schon am 9. November um 20:15 Uhr wird bei RTL das große Finale über die Bildschirme flimmern. Die Live-Show, in der der nächste Superstar gekürt wird, wird von Laura Wontorra (35) moderiert. Die finale Entscheidung liegt beim RTL-Publikum.