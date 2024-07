Stars Louis Tomlinson: EM-Übertragung beim Glastonbury

Louis Tomlinson visits the SiriusXM - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2024, 16:24 Uhr

Der ehemalige One-Direction-Star nahm einen Fernseher mit zum Festival, um Fußball schauen zu können.

Louis Tomlinson nahm zum Glastonbury-Festival einen Fernseher mit.

Das ehemalige One-Direction-Mitglied besuchte wie viele andere Promis am vergangenen Wochenende die legendäre Musikveranstaltung in der Nähe des englischen Ortes Somerset. Als leidenschaftlicher Fußball-Fan wollte Louis jedoch keinesfalls das EM-Spiel zwischen England und der Slowakei verpassen, weshalb er kurzerhand ein Fernsehgerät mit auf das Festivalgelände schleppte. Vorausgegangen war der skurrilen Aktion eine Ankündigung der Veranstalter, die Glastonbury trotz der aktuell stattfindenden Europameisterschaft zur fußballfreien Zone erklärt hatten. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Guardian‘ verriet Louis, dass er deshalb einen nagelneuen Fernseher samt Stromgenerator kaufte, um die Partie zu streamen.

„Es ist der zweite Bildschirm, den ich gekauft habe“, berichtete er über seine Festivalvorbereitungen, „der erste bekam einen Sprung. Ich wollte ursprünglich keine Aufmerksamkeit deswegen, weil es so aussah als würde England in Regelzeit verlieren, aber nach dem Ausgleich konnte ich es annehmen.“ Die englische Nationalmannschaft konnte das Spiel gegen die Slowakei am Sonntagabend (30. Juni) erst durch einen Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit drehen und gewann letztendlich 2:1. Für ihre enttäuschende Leistung erhielten die ‚Three Lions’ trotz des Sieges seitdem viel Kritik.