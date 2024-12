Stars Luca Hänni: Das bekommt seine Tochter zu Weihachten

Luca Hanni - Award Night Green Carpet - 18th Zurich Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 14:00 Uhr

Luca und Christina Hänni wurden im Sommer Eltern einer kleinen Tochter.

Nun steht der jungen Familie das erste gemeinsame Weihnachten voraus und die Adventszeit wird im Hause Hänni deshalb sicher von einer besonderen Vorfreude erfüllt sein – auch wenn das Töchterchen noch zu jung ist, um sich später daran zu erinnern.

Das bedeutet aber nicht, dass sie Weihnachten nicht auch jetzt schon toll findet. „Die Kleine versteht zwar noch nicht ganz, was Weihnachten bedeutet, aber sie findet Lichter toll und wird den Baum sicher bestaunen“, erklärt Luca Hänni jetzt gegenüber ‚20 Minuten‘. Bestaunen ist dann aber auch schon alles, was unter dem Baum passieren wird, denn Geschenke soll es darunter nicht geben. Rabeneltern? Keineswegs. Luca Hänni erklärt, warum seine halbjährige Tochter noch keine Weihnachtsgeschenke bekommt – und der Grund ist ziemlich simpel: „Wir haben schon so viele Sachen bei der Geburt bekommen. An Weihnachten braucht unsere Tochter kein Geschenk.“

Stattdessen geht es den Hännis an Weihnachten viel mehr um die Familie. Sie feiern mit Christinas Familie und mit Lucas Eltern und am meisten scheint sich der Schweizer auf das Essen zu freuen. Er schwärmt schon vorher: „Bei meinem Papi gibt es traditionell Fondue Chinoise, bei meiner Mami wechseln wir immer ab.“