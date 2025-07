Film Disney blockierte Brenda Song wegen Filmszene Brenda Song behauptet, dass Disney sie an einer Rolle in ‚Gran Torino‘ hinderte – wegen einer geplanten Vergewaltigungsszene. Die heute 37-Jährige wurde bekannt als Hotelerbin London Tipton in der Disney-Serie ‚Hotel Zack Cody‘ und spielte auch in mehreren Filmen des Senders mit, bevor sie erwachsenere Rollen übernahm. Doch obwohl sie erfolgreich war, war der Übergang […]