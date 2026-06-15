Film ‚Plötzlich Prinzessin 3‘-Produzentin gibt großes Update zur Fortsetzung

Anne Hathaway - April 2026 - Famous - The Devil Wears Prada 2 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 11:00 Uhr

Laut Produzentin Debra Martin Chase stehen die Chancen sehr gut, dass ein dritter Film tatsächlich umgesetzt wird.

Das Team hinter ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ ist „mehr als zuversichtlich“, den Film tatsächlich auf die Leinwand zu bringen.

Fans warten seit der Ankündigung im Jahr 2024 gespannt auf den nächsten Teil der beliebten Filmreihe. Nun hat Produzentin Debra Martin Chase ein positives Update gegeben. Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte sie: „Wir bewegen uns definitiv in diese Richtung. Wir haben bereits sehr viel Vorarbeit geleistet. Wir hatten gehofft, noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten zu beginnen.“

Die 69-Jährige versicherte: „Es kommt also. Wir sind fest entschlossen, es möglich zu machen.“ Das Team freue sich sehr darüber, dass der Film so viel Unterstützung von den Fans erhalte. „Jedes Mal, wenn sich etwas entwickelt und wir einen weiteren Schritt schaffen, denken wir: ‚Juhu, okay, weiter geht’s!'“, erklärte Chase. Die US-Amerikanerin kennt die Reihe bestens, da sie bereits die ersten beiden Filme aus den Jahren 2001 und 2004 produziert hat.

Anne Hathaway spielte in den ersten beiden Filmen Mia Thermopolis an der Seite von Julie Andrews als Königin Clarisse Renaldi. Der ‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Star wird für den dritten Teil erneut die Hauptrolle übernehmen. Adele Lim wird die Regie der Fortsetzung übernehmen. Kürzlich beschrieb sie das Ziel des Films als eine Art „Wunscherfüllung für Königinnen“. Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie: „Wir wollen die Geschichte einfach richtig erzählen, denn dieses Franchise wird von so vielen Menschen geliebt. Es gibt viele Filme, die Wunscherfüllungsfantasien für Prinzessinnen bieten. Aber wir haben nicht viele solcher Filme für Königinnen.“

Genau das solle der neue Film bieten. Laut Lim werde er „eine Frau in ihrer ganzen Stärke und Macht“ zeigen. Die Dreharbeiten sollen in Europa stattfinden. Hathaway hatte bereits erklärt, dass ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ ihr nächstes Projekt sein soll, sobald die Promotion für ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ abgeschlossen ist, da dieser Film ihren Zeitplan komplett eingenommen habe. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ gestand sie: „Es wurde unmöglich, sich gleichzeitig auf beide Projekte zu konzentrieren.“