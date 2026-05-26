Stars Ludacris‘ Kinder dürfen nur seine ’sauberen‘ Songs hören

Ludacris - July 2018 - Famous - Equalizer 2 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 14:00 Uhr

Ludacris' Kinder dürfen nur seine 'sauberen' Songs hören.

Ludacris besteht darauf, dass seine Kinder nur die „bereinigten Versionen“ seiner Hits hören dürfen.

Der erfolgreiche Rapper, der Tochter Karma (25) mit Christine White, Tochter Cai (12) mit Tamika Fuller sowie die Töchter Cadence (10) und Chance (5) mit seiner Ehefrau Eudoxie Bridges hat, erklärte, dass seine Kinder seine Musik nur unter einer strengen Bedingung hören dürfen. Der 48-Jährige sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es gibt überall Hinweise wegen jugendgefährdender Inhalte. Selbst bei meinen Songs müsst ihr die sauberen Versionen hören – die Clean Versions.“ Trotzdem hätte Ludacris nichts dagegen, wenn seine Töchter später selbst eine Musikkarriere einschlagen würden. Er erklärte: „Ich möchte, dass sie all ihre Träume verfolgen. Tatsächlich liebt eine von ihnen KATSEYE.“

Ludacris feierte sowohl als Musiker als auch als Schauspieler große Erfolge. Dennoch habe er immer darauf geachtet, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Der Star aus ‚Fast Furious‘ sagte: „Wenn ich irgendwo auftrete und zwei oder drei Tage weg bin, muss ich danach wieder nach Hause. […] Genau deshalb habe ich all die Jahre so hart gearbeitet: damit ich mir Zeit mit meiner Familie leisten kann.“

Außerdem verriet Ludacris bereits zuvor, dass er „fünf- bis sechsmal pro Woche“ trainiere. Der Rapper verfolgt einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Gesundheit und Fitness und gab zu, dass Sport für ihn fast täglich dazugehört. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ erklärte er: „Ich versuche mindestens fünf- oder sechsmal pro Woche zu trainieren. An manchen Tagen ist das gemeinsam mit meinem Trainer und persönlich vor Ort. Auf die eine oder andere Weise versuche ich definitiv, mindestens fünf- oder sechsmal pro Woche Sport zu machen.“ Ludacris erklärte außerdem, dass er an verschiedenen Tagen unterschiedliche Muskelgruppen trainiere. Der Interpret von ‚Stand Up‘ sagte: „Es gibt einen Tag für Arme und Rücken, einen für die Beine – und ich glaube, je größer die Muskelgruppe ist, desto mehr kann man an diesem Tag essen. So plant man letztlich alles: Man muss sowohl die Workouts als auch die Mahlzeiten planen.“