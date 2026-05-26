Stars BTS feiern Erfolge bei den American Music Awards

BTS - Getty Images - American Music Awards - Las Vegas - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 10:00 Uhr

BTS feiern Erfolge bei den American Music Awards.

BTS gehörten bei den American Music Awards in Las Vegas am Montag (26. Mai) zu den großen Gewinnern des Abends.

Die erfolgreiche K-Pop-Gruppe trat erstmals seit vier Jahren wieder bei einer Preisverleihung in der MGM Grand Garden Arena auf und gewann alle drei Kategorien, für die sie nominiert war, darunter den begehrten Preis als ‚Artist of the Year‘. Die Gruppe bestehend aus Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook erhielt außerdem die Auszeichnungen ‚Song of the Summer‘ für den Titel ‚SWIM‘ sowie ‚Best Male K-Pop Artist‘. Das aktuelle Album ‚ARIRANG‘ ist das sechste koreanischsprachige und insgesamt zehnte Studioalbum der Band. Gleichzeitig war es die erste Veröffentlichung seit ihrer Pause, während der die Mitglieder ihren Militärdienst absolvierten.

Auch KATSEYE gewann an diesem Abend drei Preise. Die Girlgroup bestehend aus Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza und Yoonchae Jeung wurde als ‚New Artist of the Year‘ ausgezeichnet und setzte sich dabei gegen Künstler wie Alex Warren, Ella Langley, Leon Thomas, Olivia Dean und sombr durch. Zusätzlich gewann KATSEYE die Preise für das ‚Best Music Video‘ mit Gnarly sowie ‚Breakthrough Pop Artist‘.

Unterdessen erhielten The Black Eyed Peas den Preis für den ‚Best Throwback Song‘ mit ‚Rock That Body‘, einem Titel aus ihrem 2009 erschienenen Album ‚The E.N.D.‘. Billy Idol wurde mit dem ‚Lifetime Achievement Award‘ geehrt und nutzte seine Dankesrede, um junge Künstler zu motivieren. Der 70-Jährige sagte: „An jedes Kind da draußen, das Rock’n’Roll oder irgendeine andere Musik genauso liebt wie Leon und ich: Wenn euch dieses Gefühl von Freiheit inspiriert und ihr ein Leben für die Kunst anstrebt, dann kann ich nur sagen: Lernt ein Instrument. Findet heraus, wer ihr seid und lebt genau das.“

Taylor Swift war mit acht Nominierungen als Favoritin ins Rennen gegangen. Dennoch ging die erfolgreichste Gewinnerin in der Geschichte der AMAs diesmal leer aus. Die Show in Las Vegas wurde von Queen Latifah moderiert und beinhaltete Auftritte von KATSEYE, New Kids on the Block, Teyana Taylor, Keith Urban, Maluma, Riley Green, Teddy Swims und Twenty One Pilots. Zu den prominenten Laudatoren gehörten außerdem Alysa Liu, Busta Rhymes, GloRilla, Hilary Duff, Jason Derulo, John Legend, Lisa Rinna, Ludacris, Mariah the Scientist, Nikki Glaser und Paula Abdul.