Stars Lukas Gages Memoiren ließen Mutter am Boden zerstört zurück

Lukas Gage White Lotus premiere October 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 14:00 Uhr

Lukas Gages Memoiren brachen seiner Mutter das Herz.

Lukas Gages Memoiren ließen seine Mutter glauben, sie habe „als Mutter versagt“.

Der 30-jährige Schauspieler spricht in seiner Biografie ‚I Wrote This Book for Attention‘ sehr offen über die schlimmen Zeiten in seinem Leben. Er schreibt etwa von der Heroinsucht seines älteren Bruders und der Spielbesessenheit seiner Mutter. Er gab zu, dass seine Mutter – die ihre drei Söhne weitgehend allein aufzog – erst beim Lesen des Buchs erkannte, wie sehr ihre Gewohnheit die Familie beeinflusst hatte.

„Sie sprach mit meinen anderen Brüdern, so in der Art: ‚Fühlt ihr euch auch so?‘ Und sie sagten alle: ‚Natürlich, das sagen wir seit unserer Kindheit'“, sagte Lukas jetzt zur Zeitung ‚The Guardian‘. Allerdings war es nie seine Absicht gewesen, das Herz seiner Mutter zu brechen: „Nach dem Lesen fühlte sie sich, als hätte sie als Mutter versagt, und genau so sollte sie sich überhaupt nicht fühlen. Auch wenn mir chaotische und harte Dinge passiert sind, liebe ich die Art, wie ich aufgewachsen bin.“

Obwohl Lukas’ Mutter einmal so viel gewann, dass sie sich eine Anzahlung für ein größeres Haus leisten konnte, bestand der ‚White Lotus‘-Darsteller darauf, dass es keine profitable Gewohnheit war. Er sagte: „Unterm Strich hat sie am Ende definitiv viel mehr ausgegeben als gewonnen.“

Der ‚Euphoria‘-Schauspieler überlegte zwar, seine Memoiren „abzumildern“, aus Angst, das Buch könne seiner Karriere schaden, aber letztlich wollte er „wahrhaftig“ sein – und er sieht sich selbst nicht als „Sicherheitsrisiko“ am Set. Er erklärte: „Ein Teil von mir wollte es tatsächlich ein bisschen zähmen. Aber ich wollte, dass es wahrheitsgemäß ist und Menschen zeigt, die nicht alles im Griff haben, die nicht diese Bilderbuch-Kindheit hatten, dass sie das trotzdem schaffen können – und dass gerade ein Teil der Unordnung das ist, was dich anders macht.“ Er fügte hinzu: „Ich halte mich nicht für eine Belastung. Ich bin gut in meinem Job, ich bin verantwortungsbewusst, ich verpasse nie etwas, ich komme nie zu spät zur Arbeit, ich bin nie ein unfreundlicher Mensch.“