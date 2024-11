Stars Luke Evans: Er kämpft mit Problemen mit seinem Körper-Image

Luke Evans - Brit Awards - February 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 16:00 Uhr

Luke Evans leidet unter „schrecklicher Angst“ wegen seines Aussehens.

Der 45-jährige Schauspieler hat zugegeben, dass er mit Problemen mit seinem Körper-Image zu kämpfen hat und von Selbstzweifeln an seinem Aussehen geplagt wird. Er gibt zu, dass er sich oft ängstlich fühlt, wenn er im Fitnessstudio ist oder in den Spiegel schaut.

Während eines Auftritts im Podcast ‚How To Fail With Elizabeth Day‘ erklärte Luke: „Ich gehe immer noch manchmal ins Fitnessstudio und fühle mich innerlich einfach sehr ängstlich. Ich betrachte mich im Spiegel und denke nur: ‚Du siehst nicht gut genug aus‘. Oder: ‚Du lässt dich gehen.‘ Ich schaue auf mein Gesicht. Das Schreckliche an meiner Branche ist, dass man ständig an die Jahrzehnte des Films erinnert wird, die man gemacht hat, als man keine Falte im Gesicht und nicht einen grauen Stoppel hatte, während alle meine Stoppeln jetzt grau sind.“

Der ‚Der Hobbit‘-Darsteller gab weiter zu, dass er in Betracht ziehen würde, „alles loszulassen“, wenn er seinen Körper nicht auf Filmrollen vorbereiten müsste: „Wenn ich nicht ab und zu an einem Filmset mein Oberteil ausziehen müsste, würde ich mich wahrscheinlich komplett gehen lassen.“ Er weiß allerdings, dass dieser Druck, denn er sich wegen seines Körpers selbst macht, nicht gesund ist. Er fügte hinzu: „Ich musste lernen, freundlicher zu mir selbst zu sein, aber ich habe schreckliche Angst, mich körperlich gut genug zu fühlen. Ein Teil davon ist nicht ganz schlecht, ich denke, es gibt dir eine Kleinigkeit, für die du kämpfen kannst, aber es kann überwältigend sein. Ich war erst kürzlich an einem Strand und wollte mein T-Shirt nicht ausziehen.“