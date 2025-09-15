Stars Lust auf eine neue Beziehung? Das sagt Yeliz Koc über ihr Dating-Leben

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin nahm auf Instagram Stellung zu ihrem aktuellen Liebesleben.

Yeliz Koc will sich vorerst ganz und gar ihrer Tochter widmen.

Die 31-jährige Influencerin hat sich auf Instagram offen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäußert und betont, dass sie derzeit nicht auf der Suche nach einem neuen Partner ist. Auf die Frage eines Fans, ob sie überhaupt Interesse daran habe, Männer kennenzulernen, antwortete sie ehrlich: „Ja, das werde ich irgendwann auch wieder, aber aktuell passt es bei mir nicht rein.“ Sie erklärte weiter, dass sie sich nach den Liebesdebakeln der letzten Jahre momentan lieber voll und ganz ihrer Tochter Snow (3), die sie mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) großzieht, widmen möchte. „Ich baue mir gerade etwas für Snow und mich auf“, fügte Yeliz hinzu.

Die einstige ‚Der Bachelor‘-Kandidatin war zuletzt mit Jannik Kontalis (29) liiert, doch diese Beziehung endete nach einem misslungenen Paris-Trip im Streit. In der Wiedersehensfolge von ‚Prominent getrennt‘ nahm Yeliz kein Blatt vor den Mund und berichtete, wie die gemeinsame Reise in die französischen Hauptstadt zu einem regelrechten Desaster avancierte. „Jannik wollte ja unbedingt mit meiner Tochter und mir nach Paris. Dann waren wir dort und er ist die ganze Zeit zehn Meter vor uns gelaufen, mit seinem Käffchen in der Hand, nur am Handy die ganze Zeit… Er hat mich komplett alleine gelassen und nicht unterstützt“, erzählte sie genervt.

Insbesondere der Besuch im Disneyland habe ihr gezeigt, dass sie sich mit Jannik keine Zukunft vorstellen könne: „Er hat sich die ganze Zeit beschwert, wie schlimm es dort alles ist. Er wollte sich nirgendwo anstellen. Dann habe ich irgendwann gesagt: ‚Ganz ehrlich, ich will einfach nur noch nach Hause.‘ Das war mir dann auch zu doof.“ Letztendlich brach das Paar seinen Trip frühzeitig ab. Die Heimreise nach Deutschland sollte dann auch das Ende ihrer Beziehung bedeuten.