Für 20,5 Millionen Dollar gekauft Luxus pur! So pompös ist die neue Villa von Ben Affleck

SpotOn News | 03.08.2024, 14:41 Uhr

Auf Luxus möchte Ben Affleck auch nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Jennifer Lopez nicht verzichten. Neue Fotos zeigen, wie pompös sein neues Zuhause aussieht.

Für sage und schreibe 20,5 Millionen Dollar (ca. 19 Millionen Euro) hat sich Ben Affleck (51) eine neue Luxusvilla in Los Angeles gekauft, in der er künftig ohne seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) hausen wird, nachdem die beiden angeblich kurz vor der Scheidung stehen sollen. Wie luxuriös und imposant das Haus ist, zeigen neue Fotos, die der britischen "Daily Mail" vorliegen.

Das 575 Quadratmeter große Anwesen befindet sich im bei Promis beliebten Nobelviertel Pacific Palisades. Affleck soll den Kaufvertrag an J.Los 55. Geburtstag am 24. Juli abgeschlossen haben, hieß es zuletzt in einem Bericht des "People"-Magazins. Allerdings soll der zweifache Oscarpreisträger dafür auch einen Kredit von 10 Millionen Dollar (ca. 9,2 Millionen Euro) aufgenommen haben.

So dekadent haust Ben Affleck jetzt in Los Angeles

Laut "Daily Mail" ist die beeindruckende Villa in den frühen 40er Jahren von dem bekannten Architekten Cliff May (1909-1989) erbaut und entworfen worden. Afflecks Vorbesitzer haben das Gebäude großzügig renovieren lassen. Die Villa verfügt nun über fünf Schlafzimmer und sechs Bäder, einen großen Garten samt Pool und Pool-Haus. Die Außenfassade besticht durch eine Mischung aus rustikalen Steinplatten und einem cleanen cremeweißen Anstrich. Durch große Fenster mit schwarzem Stahlrahmen wird das Innere des Hauses mit viel Licht durchflutet.

Die Zimmer sind hell und modern eingerichtet und haben allesamt einen warmen Hartholzboden sowie Holzbalken an den hohen Decken. Marmorbäder, ein Kamin, eine XXL-Küche sowie ein offenes Treppenhaus sind weitere Highlights in Afflecks neuem Zuhause.

Scheidungspapiere sollen fertig sein

Dass Affleck und Lopez ihre gemeinsame Villa in Beverly Hills verkaufen, ist bereits seit Mitte Juli bekannt. Das Anwesen ist beim Immobilienportal Zillow offiziell als zum Verkauf stehend gelistet. Vor wenigen Tagen haben mehrere Insider ebenfalls gegenüber "Daily Mail" berichtet, dass die Scheidungspapiere der beiden demnach fertig seien, aber noch nicht eingereicht worden sind. Angeblich warten sie noch auf den richtigen Zeitpunkt.