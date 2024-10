Stars Mabel: Herzzerreißender Abschied von Liam Payne

Mabel - BBC Radio 1's Big Weekend 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 09:39 Uhr

Die Sängerin ist nach dem plötzlichen Tod des Ex-One Direction-Stars tief geschockt.

Mabel ist am Boden zerstört, weil sie Liam Payne nicht mehr um „brüderlichen Rat“ bitten kann.

Der ehemalige One Direction-Sänger verstarb am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren, nachdem er von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt war. Seine Musikerkollegin enthüllt nun, dass Liam „so sehr vermisst“ werden wird.

Die ‚Finders Keepers‘-Hitmacherin schrieb in ihrer Instagram-Story: „So viele Jahre lang wusste ich immer, dass ich dich für Unterstützung und brüderlichen Rat anrufen konnte, aber jetzt bist du weg… Meine Gedanken und Gebete sind bei Liams Familie und Freunden in dieser Zeit. Du wirst so vermisst werden.“

Der britische Popstar ist Vater eines Sohnes. Der siebenjährige Bear stammt aus seiner früheren Beziehung mit Musikerin Cheryl Tweedy.

Auch JLS-Sänger Marvin Humes zollte Liam Tribut. In einem Instagram-Beitrag erinnerte er sich daran, wie er seinen „kleinen Bruder“ kennenlernte, als der ‚Strip That Down‘-Sänger gerade einmal 14 Jahre alt war – zwei Jahre, bevor er nach seinem ‚X Factor‘-Casting 2010 einen Platz bei One Direction bekam.

Zu einem Foto, das die beiden Musiker zusammen zeigt, schrieb Marvin: „Ich habe Liam zum ersten Mal 2008 mit den JLS-Jungs getroffen, als er für X Factor vorgesprochen hat… Er war 14 Jahre alt… Wir haben uns sofort verstanden und betrachteten ihn als kleinen Bruder… In dem Jahr hat es für uns geklappt, aber nicht für ihn und dann, zwei Jahre später, ging er wieder zum Vorsprechen und One Direction war geboren… Der Rest ist Geschichte. Liam, du wolltest ein globaler Superstar werden und du hast es geschafft, Bruder… Ich kann einfach nicht glauben, dass die Dinge auf diese Weise geendet haben… Es ist schockierend… Meine Gedanken und Gebete sind bei deiner Familie und deinen Freunden, Bruder…RIP.“