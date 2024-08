Stars Macaulay Culkin: Er lästert über seine berühmten Freunde

Macaulay Culkin at Hollywood Walk of Fame star ceremony in Los Angeles - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2024, 21:15 Uhr

Der Schauspieler zieht bei Videogame-Wettkämpfen gerne über seine bekannten Kollegen her.

Macaulay Culkin zieht bei Online-Wettkämpfen gerne über seine berühmten Freunde her.

Der 43-jährige Filmstar hat sich nach seinem Erfolg als Kinderdarsteller bekanntlich von Hollywood ferngehalten. Seit einer Weile tritt Culkin stattdessen mit seiner satirischen Popkultur-Webseite ‚Bunny Ears‘ als Publizist in Erscheinung. Sein guter Freund Freddie Prinze Jr. verriet jetzt, dass der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Darsteller bei gemeinsamen Videospielen außerdem gerne fiese Seitenhiebe an seine berühmten Kollegen raushaut. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ gab Freddie preis: „Ich spiele das Videogame ‚BattleTech‘ mit Macaulay Culkin. Er kann wirklich gut Sch*** reden. Er sagte etwas wirklich Witziges zu mir über einen der anderen Spieler. Ich kann noch nicht einmal sagen, was es war, denn dieser Typ wird es sehen und wissen, dass es um ihn ging.“

Um keine weiteren Details zu Macaulays gemeinen Scherzen preisgeben zu müssen, wechselte der Ehemann von Sarah Michelle Gellar schnell das Thema und sprach lieber über sein Familienleben. „Meine Frau und ich versuchen mindestens einmal in der Woche ein Date zu haben“, berichtete Freddie über seine Beziehung. „Letzte Woche gingen wir zum Abendessen aus und bestellten einen riesigen Meeresfrüchte-Teller. Wir aßen jedes einzelne Teil, nur das Eis nicht.“