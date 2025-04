Film Sarah Michelle Gellar und Elijah Wood übernehmen Rollen in ‚Ready or Not 2‘

Sarah Michelle Gellar - Showtime's "Dexter: Original Sin" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Hollywoodstars werden im zweiten Teil der Horrorkomödie zu sehen sein.

Sarah Michelle Gellar und Elijah Wood werden in ‚Ready or Not: Here I Come‘ zu sehen sein.

Die ‚Buffy‘-Darstellerin und der ‚Herr der Ringe‘-Star sind Teil des Schauspielensembles für den zweiten Teil der beliebten Horrorkomödie aus dem Jahr 2019. Samara Weaving, die im ersten Teil als Protagonistin Grace zu sehen war, wird den Hauptcharakter in ‚Ready or Not 2‘ erneut verkörpern. Die Regisseure des Originals, Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, werden ebenfalls ans Set zurückkehren. Das Drehbuch des Streifens wird aktuell von Guy Busick und R. Christopher Murphy verfasst.

Über ihre Arbeit an ‚Ready or Not: Here I Come‘ sagten Bettinelli-Olpin und Gillett in einem Statement: „Wir sind überglücklich in die Welt von ‚Ready or Not‘ zurückzukehren […] und freuen uns darauf, mit diesem extrem talentierten Cast und unglaublichen Künstlern aus allen Bereichen, die die ‚Ready or Not‘-Familie bereichern, zusammenzuarbeiten.“ Hauptdarstellerin Weaving sagte im Gespräch mit ‚ComicBook.com‘ über ihre Rückkehr: „Ich bin voll dabei. Ich glaube, dass wir alle voll dabei sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind alle dabei. Ich weiß nicht, ob wir einen Blutschwur geleistet haben, aber eigentlich schon. Wir haben uns mit Spucke die Hand geschüttelt, aber wir haben uns nicht in die Hand geschnitten und unser Blut zusammen gerieben.“