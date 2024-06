Stars Macaulay Culkin: Vatertag ist kompliziert

Macaulay Culkin at Hollywood Walk of Fame star ceremony in Los Angeles - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:38 Uhr

Der Ex-Kinderstar hat seit langem keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Für seine eigenen Kids will er den Vatertag deshalb neu erfinden.

Macaulay Culkin will sein kompliziertes Verhältnis zum Vatertag „neu erfinden“.

Der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Darsteller zieht mit seiner Partnerin Brenda Song zwei Söhne groß. Zu seinem eigenen Vater Kit Culkin hat Macaulay bereits seit langer Zeit keinen Kontakt mehr, weshalb der amerikanische Feiertag am 16. Juni für den Ex-Kinderstar ein schwieriges Datum ist. Auf Instagram schrieb der 43-Jährige jetzt: „Wenn man mich ein bisschen kennt, dann weiß man, dass ich in der Vergangenheit eine komplizierte Beziehung zum Vatertag hatte. Aber seit ich selbst Papa geworden bin, habe ich mich dazu entschlossen, das Rad neu zu erfinden. Abgesehen davon, dass ich ein oder zwei Stunden länger schlafen darf, versuche ich, den Tag mehr zu einer Feier für meine Jungs statt für mich zu machen. Immerhin sind sie diejenigen, die mich zum Vater gemacht haben.“

Über das schlechte Verhältnis zu seinem Vater sprach der Schauspieler bereits mehrfach in verschiedenen Interviews. Insbesondere sein Erfolg als Kinderdarsteller habe die Beziehung zu Kit belastet. 2001 verriet Macaulay im Interview mit ‚New York Magazine‘: „Ich verdiente Unmengen an Geld, aber Kit ließ mich auf der Couch schlafen, nur weil er es konnte.“