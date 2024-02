Auftritt in Miami Machine Gun Kelly zeigt sich mit Blackout-Tattoo auf dem roten Teppich

Machine Gun Kelly hat sich in Miami erstmals mit seinem neuen Blackout-Tattoo auf dem roten Teppich gezeigt. Was hält seine Verlobte Megan Fox von der XXL-Körperkunst?

Rapper Machine Gun Kelly (33) trägt seit einiger Zeit ein neues XXL-Tattoo – und das ist nicht gerade unauffällig. Der Sänger hat seinen kompletten Oberkörper schwarz tätowiert. Das Tattoo bedeckt den Großteil seiner Arme, Schultern und Brust und hinterlässt die Form eines Kreuzes auf seiner Brust. Nun hat der Musiker sein sogenanntes Blackout-Tattoo erstmals auf einem roten Teppich präsentiert.

Bei der Preisverleihung Premio Lo Nuestro in Miami, bei der am 22. Februar die besten spanischsprachigen Musikkünstlerinnen und -künstler des Jahres ausgezeichnet wurden, trug Machine Gun Kelly einen schwarzen Anzug. Statt eines klassischen Hemds und Krawatte gab der Rapper mit einem kurzärmligen Jackett mit tiefem Ausschnitt den Blick auf sein neues Körperkunstwerk frei. Im Rahmen der Preisverleihung performte der Rapper gemeinsam mit Reggaeton-Musiker Don Omar (48) dessen Hit "Danza Kuduro".

Sein neues Tattoo teilte der 33-Jährige erstmals am Mittwoch (21. Februar) in einem Instagram-Post mit seinen Fans. "Nur für spirituelle Zwecke", kommentierte er das Foto.

Was Megan Fox von dem neuen Tattoo hält

Wie die britische "Daily Mail" von einem Insider erfahren haben will, ließ sich Machine Gun Kelly das Tattoo auch für seine Verlobte Megan Fox (37) stechen. Er wollte demnach alte Tätowierungen überdecken, die "für Verwirrung in ihrer Beziehung" sorgten. "Er will ihr zeigen, dass er sich zum Wohle seiner selbst und ihrer Beziehung ändern kann", wird die Quelle zitiert.

Das neue Tattoo sei eine Art "leerer Raum" und eine Möglichkeit, "neue Erinnerungen zu schaffen und einen neuen Liebesbund zueinander aufzubauen". Megan Fox, die bei den People's Choice Awards kürzlich selbst ein neues Sleeve-Tattoo präsentierte, sei begeistert von dem neuen Tattoo ihres Partners und "liebt es", verrät der Insider weiter.