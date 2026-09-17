Stars Macklemore spendet 1 Million Dollar aus Ed Sheerans Tour an palästinensische Hilfsorganisationen

Macklemore at the OVO Arena Wembley Apr 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 09:30 Uhr

Macklemore wurde als Support-Act von Ed Sheeran gestrichen, nachdem er auf der Bühne seine Unterstützung für Palästina kundgab.

Macklemore hat angekündigt, seine Einnahmen in Höhe von einer Million Dollar aus Ed Sheerans ‚Loop‘-Tour an Organisationen zu spenden, die das palästinensische Volk unterstützen.

Der 43-jährige Rapper sorgte für Schlagzeilen, als er am 4. September im MetLife Stadium in New Jersey als Support-Act beim Tour-Auftakt auf die Bühne trat und dem Publikum sagte: „Einer der Gründe, warum ich bei dieser Tour dabei sein wollte, war, dass ich auf Bühnen in Stadien in ganz Amerika stehen und zwei Worte sagen wollte, die mir sehr am Herzen liegen: Free Palestine [Freiheit für Palästina]. Ich habe gesagt: Free Palestine!“

Macklemore wurde für diese Äußerungen vielfach kritisiert. Auch Kollegen wie Pink und Boy George griffen den Musiker an. Schließlich wurde er infolge der Kontroverse, die er ausgelöst hatte, aus dem Tourprogramm gestrichen. Am Mittwoch (16. September) meldete sich Macklemore auf Instagram zu Wort und kündigte an, sämtliche Einnahmen, die er durch die Tour verdient hatte, zu spenden. Er schrieb: „Nach allem, was in den vergangenen 48 Stunden passiert ist, möchte ich das Gespräch wieder dorthin lenken, wo es hingehört: zu den Palästinensern, die noch immer getötet werden, unter militärischer Besatzung leben und weiterhin für ihre Freiheit kämpfen.“

Der Künstler kündigte an: „Ich werde meine gesamten Nettoeinnahmen in Höhe von einer Million Dollar aus Ed Sheerans ‚Loop‘-Tour an sechs Organisationen spenden, die direkt vor Ort daran arbeiten, das palästinensische Volk zu unterstützen.“ Anschließend richtete Macklemore einen öffentlichen Appell an Robert Kraft, den Besitzer des Footballteams New England Patriots und des Gillette Stadiums. Dieser soll Ed Sheeran Berichten zufolge mitgeteilt haben, dass der Sänger nicht in seinen Veranstaltungsstätten auftreten könne, solange Macklemore als Support-Act dabei sei.

Macklemore forderte Kraft auf, seine Spende zu verdoppeln, und betonte: „Vielleicht können wir uns trotz aller Unterschiede darauf einigen: Palästinensische Leben sind es wert, geschützt zu werden.“ Der Rapper hatte zuvor erklärt, dass Ed Sheeran zwar für seinen Ausschluss von der Tour verantwortlich gewesen sei, er ihm dies jedoch nicht übelnehme. Auf Instagram schrieb er: „Ich bin kein Opfer. Ed Sheeran ist kein Opfer. Pink ist kein Opfer. Wir haben Karrieren, Geld, Chancen, Sicherheit und ein Publikum auf der ganzen Welt. Welche Konsequenzen auch immer wir für unsere Äußerungen tragen müssen – wir alle können zu unseren Familien nach Hause gehen. Die Opfer sind die Palästinenser.“