Stars Madonna: Rosie Perez sollte sie mit Tupac Shakur verkuppeln

Bang Showbiz | 07.11.2024, 16:00 Uhr

Madonna bat Rosie Perez um Hilfe, um sich mit Tupac Shakur zu treffen.

Die ‚Do the Right Thing‘-Darstellerin wurde 1993 von dem Rapper, der 1996 erschossen wurde, zu den Soul Train Music Awards eskortiert, nachdem er sich bereit erklärt hatte, einzuspringen und ihr „Wingman“ zu sein, als kurzfristig ihr Date für den roten Teppich abgesagt hatte.

Rosie (60) erinnerte sich am Mittwoch (6. November) in der ‚The Drew Barrymore Show‘: „Ich war auf dem Weg zu den Soul Train Music Awards und mein Date rief mich eine halbe Stunde bevor ich ins Auto stieg an und sagte: ‚Ich kann nicht mit dir gehen, weil meine Freundin mich sehen wird.‘ Und ich dachte mir: ‚Du Motherf****. Und ich lege den Hörer auf, und dann klingelt es wieder, und ich glaube, es wäre er. Und ich sagte: ‚Hör zu.‘ Und er sagte: ‚Was ist los, hier ist Tupac.‘ Und er sagte: ‚Weißt du, ich gehe mit dir. Wir gehen da rein, wir tun so, als wären wir auf einem Date, und er wird sterben.“ Als Drew fragte, ob sie sich an diesem Abend mit jemand anderem getroffen hätten, bestätigte Rosie, dass sie ihre „liebe Freundin“ Madonna getroffen hätten und die ‚Vogue‘-Hitmacherin sie drängte, sie mit Tupac zu verkuppeln. Sie sagte: „Meine liebe Freundin Madonna, sie war da, und sie kam zu mir und sagte: ‚Yo, was ist los. Seid ihr zusammen?‘ Ich sage: ‚Ja.‘ Sie sagte: ‚Verkupple mich.‘“

Madonna war bis 1994 ein Jahr lang heimlich mit Tupac zusammen und der Rapper hatte ihr zuvor einen „zutiefst persönlichen“ Brief geschrieben, in dem er enthüllte, dass er ihre Romanze wegen ihrer Rasse und ihres öffentlichen Images beendete. In einem Auszug aus der Notiz – die von TMZ veröffentlicht wurde, bevor sie vor fünf Jahren versteigert wurde – schrieb er: „Wenn du mit einem schwarzen Mann gesehen wirst, würde das in keiner Weise deine Karriere gefährden, wenn überhaupt, würde es dich umso offener und aufregender erscheinen lassen. Aber für mich, zumindest in meiner früheren Wahrnehmung, hatte ich das Gefühl, dass ich aufgrund meines ‚Images‘ die Hälfte der Menschen im Stich lassen würde, die mich zu dem gemacht haben, was ich zu sein glaubte. Ich hatte nie die Absicht, dir weh zu tun.“