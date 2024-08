Filmt Netflix das Jawort? Märtha Louise und Durek Verrett: Handy-Verbot für die Hochzeitsgäste?

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihr Verlobter, der US-Schamane Durek Verrett, freuen sich auf die Hochzeit. (ili/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 09:26 Uhr

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihr Verlobter, der US-Schamane Durek Verrett, sollen Handys und Social-Media-Posts auf ihrer Hochzeit verboten haben. Dafür soll Netflix angeblich das Jawort filmen.

Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) feiern am 31. August am Geirangerfjord in Westnorwegen ihre Hochzeit. Im Vorfeld sickern immer wieder Details durch, obwohl die beiden das eigentlich vermeiden wollten. Nun sorgt ein neues Gerücht für Schlagzeilen. Das Paar will angeblich alle Handys von der Hochzeit verbannen. Auch soll es ein Social-Media-Post-Verbot geben.

Wie "Mail Online" weiter berichtet, soll dieses angebliche Verbot mit den exklusiven Deals zusammenhängen, die das Paar mit dem "Hello Magazine" und Netflix geschlossen haben soll. Der Streamingdienst dreht angeblich seit einem Jahr eine Doku über das Paar.

Das Magazin "Se og Hør" hatte berichtet, dass am Dienstag eine Nachricht an die Hochzeitgäste verschickt wurde, in der diese gebeten wurden, nichts auf ihren Social-Media-Profilen zu veröffentlichen. "Bitte denken Sie daran, dass Mobiltelefone oder Kameras während des gesamten Wochenendes bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt sind. Außerdem bitten wir Sie, nichts in den sozialen Medien zu veröffentlichen", heißt es in einer E-Mail, die der Webseite vorliegt. Weiter heißt es, es sei "sehr wichtig", dass sich "jeder" an die Richtlinien halte, und die Gäste werden gebeten, diese "ernst zu nehmen".

Verlobung und royaler Rückzug im Jahr 2022

Märtha Louise ist die ältere Schwester des norwegischen Kronprinzen Haakon (51) und die Tochter von König Harald V. (87) und Königin Sonja (87). Von 2002 bis 2017 war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet, aus der Ehe stammen drei Töchter (geb. 2003, 2005 und 2008). Seit 2018 ist sie offiziell mit dem US-Amerikaner Durek Verrett zusammen, der als Schamane arbeitet. Seit 2022 ist das Paar verlobt. Ihre Hochzeit findet am 31. August im Ort Geiranger im Westen Norwegens statt.

Im November 2022 gab Märtha Louise bekannt, in Zukunft keine offiziellen Pflichten mehr für das norwegische Königshaus zu übernehmen. König Harald erlaubte ihr aber, ihren Prinzessinnentitel zu behalten. Als Grund für den Rückzug gab der Hof an, dass Märtha Louise und Durek Verrett ihre Geschäftstätigkeiten deutlicher von der Rolle am Hofe abgrenzen wollen.