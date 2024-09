In Geiranger Märtha Louise von Norwegen: Die Highlights ihrer Glamour-Hochzeit

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihr US-amerikanischer Bräutigam Durek Verrett grüßen die Fans. (hub/spot)

SpotOn News | 01.09.2024, 12:30 Uhr

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett haben sich das Jawort gegeben. Anschließend zeigten sie sich den Fans und feierten bis in den Morgen.

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und ihr US-amerikanischer Bräutigam Durek Verrett (49) haben am Samstag (31. August) geheiratet. Nach dreitägigen Feierlichkeiten gab es anschließend, zur Freude der Royal-Fans, in ihren Hochzeitsoutfits auch noch einen öffentlichen Kuss. Im Vorfeld der Hochzeit hatte es bereits Kritik gegeben, da das Brautpaar die Rechte an den Hochzeitsfotos und die Filmrechte verkauft hatte.

Das frisch vermählte Paar zeigte sich Medienberichten zufolge nun nach der Zeremonie den Fans, die gekommen waren, um einen Blick auf die Feierlichkeiten zu erhaschen. Vor dem Hotel Union in Geiranger, in Westnorwegen, wo die Trauung stattfand, gab es dabei am Abend offenbar großen Applaus von den Anwesenden. Die Hochzeitsparty soll anschließend noch bis in den frühen Sonntagmorgen gegangen sein.

"Hollywood trifft Geiranger"

Die Feierlichkeiten hatten bereits am Donnerstag begonnen, die eigentliche Hochzeitszeremonie fand dann laut den Berichten in einem großen weißen Zelt statt, das auf einer Rasenfläche aufgebaut war. Norwegische und amerikanische Künstler sollen auf der Veranstaltung gespielt haben, heißt es. Ein Gast sagte NRK der "Daily Mail" zufolge: "Es war fantastisch! Es war Hollywood trifft Geiranger. Es war Gospel und Liebe. Wir haben gelacht, wir haben geklatscht und wir waren berührt. Es war einfach wunderschön."

Insgesamt waren laut "Hello!" rund 350 Gäste beim Jawort von Märtha Louise und Durek Verrett dabei, darunter die drei Töchter von Märtha Louise – Maud (20), Leah (18) und Emma (15) – sowie die Eltern der Braut, König Harald V. (87) und Königin Sonja (87), und ihr Bruder, Kronprinz Haakon (51) und dessen Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (51). Der Palast gratulierte anschließend auf Instagram mit einem Foto, das das Brautpaar mit der Königsfamilie zeigt.

Auch ausländische Royals waren demnach bei der Zeremonie anwesend, darunter die schwedische Kronprinzessin Victoria (47) und ihrem Ehemann, Prinz Daniel (50), sowie Prinz Carl Philip (45) und seiner Ehefrau Prinzessin Sofia (39). Unter den Gästen waren laut "Daily Mail" auch Influencer, Reality-Stars und TV-Persönlichkeiten.

Für Märtha Louise von Norwegen ist es die zweite Ehe. Von 2002 bis 2017 war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet, aus der Ehe mit ihm stammen ihre drei Töchter. Seit 2018 ist sie offiziell mit dem US-Amerikaner Durek Verrett zusammen, seit 2022 war das Paar verlobt.