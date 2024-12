Neujahrs-Ehrungliste veröffentlicht „Maestro“-Star Carey Mulligan wird 2025 von König Charles III. geehrt

Carey Mulligan wurde in London geboren. (ae/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 15:26 Uhr

Carey Mulligan ist eine von 1.200 Persönlichkeiten, die im neuen Jahr von König Charles III. mit Titel und Orden geehrt werden. Die Schauspielerin, die etwa aus "Saltburn" und "Maestro" bekannt ist, darf sich dann "Commander of the British Empire" nennen.

2024 war sie mit "Maestro" als beste Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert, ging aber leer aus. Zum Ende des Jahres erhielt Carey Mulligan (39) aber noch eine freudige Nachricht: Sie befindet sich unter den New Year Honours 2025 – den Ehrungen zum Neuen Jahr, mit denen das britische Königshaus verdiente Einwohnerinnen und Einwohner des Commonwealth mit verschiedenen Orden und Titeln auszeichnet. Darunter befinden sich regelmäßig auch prominente Personen.

Stephen Fry wird zum Ritter geschlagen

Mehr als 1.200 Menschen werden 2025 bedacht, wie aus der am 30. Dezember veröffentlichten Liste hervorgeht. Für ihre Verdienste im Schauspiel erhält Mulligan im kommenden Jahr den Titel "Commander of the British Empire" (CBE), ebenso wie "Happy Valley"-Darstellerin Sarah Lancashire (60). Das Multitalent Stephen Fry (67) wird für sein Engagement im Bereich Umwelt, Charity und geistige Gesundheit zum Ritter geschlagen und darf sich dann "Sir Stephen" nennen. Er sei "verblüfft und verzaubert" gewesen, als er den Brief erhielt, berichtet unter anderem "BBC". Auch bedacht werden "Bad Sisters"-Star Anne-Marie Duff (54), "Fair Play"-Schauspieler Eddie Marsan (56) sowie der ehemalige Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft, Gareth Southgate (54).

Empfehlung durch Politiker und Öffentlichkeit

Zum Jahreswechsel darf der britische Monarch neue Ritter, Dames und Commanders of the British Empire, Offiziere des Ordens des Britischen Empire (OBE) und Mitglieder des Ordens des Britischen Empire (MBE) benennen. Die Neujahrsehrungen werden auf Empfehlung des Premierministers oder hochrangiger Minister vergeben. Auch die Öffentlichkeit kann Vorschläge einreichen.