Film Mahershala Ali: Rolle im neuen ‚Jurassic World‘-Film

Bang Showbiz | 31.05.2024, 12:00 Uhr

Mahershala Ali soll in Gesprächen sein, im neuen ‚Jurassic World‘-Film mitzuspielen.

Der ‚Green Book‘-Schauspieler führte Gespräche darüber, neben Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Rupert Friend in dem neuesten Teil der Dinosaurier-Filmreihe mit von der Partie zu sein.

Die Handlungsdetails des kommenden Projekts, dessen Produktion im nächsten Monat in London starten soll, wurden bisher noch nicht bekanntgegeben. Gareth Edwards führt die Regie nach einem Drehbuch von David Koepp. Der neue Film kommt im Juli 2025 in die Kinos und wird von Frank Marshall und Patrick Crowley über ihr Kennedy/Marshall-Banner und dem Regisseur des Originalfilms, Steven Spielberg, über seine Firma Amblin Entertainment produziert. Das Casting des 50-jährigen Ali wäre ein Glücksfall, da der Oscar-prämierte Darsteller dazu neigt, große Blockbuster zu meiden und den Ruf hat, bei seinen Schauspielprojekten sehr wählerisch zu sein. Im vergangenen Monat wurde bekanntgegeben, dass Johansson den Film produzieren und in dem Projekt mitspielen soll, genau wie Margot Robbie es mit ‚Barbie‘ getan hat. Ein Insider aus der Filmbranche verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Scarlett hatte monatelang mit dem Filmstudio verhandelt und klar gemacht, dass Gareth ihre erste Wahl als Regisseur gewesen ist. Er wollte eine hohe Gage haben, hat aber jetzt unterschrieben. Weil er ihre erste Wahl ist, ist sie jetzt viel mehr daran interessiert, ein Teil des Films zu sein, und ihre Rolle als Schauspielerin und Produzentin ist gerechtfertigt.“ Der neue Streifen leitet eine „neue Jurassic-Ära“ ein, da eine Rückkehr der Charaktere der ‚Jurassic World‘-Trilogie, die von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard gespielt werden, vom Tisch zu sein scheint.