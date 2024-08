Film ‚Mamma Mia 3‘ in Arbeit

Mamma Mia! - film poster - 2008 - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 12:00 Uhr

Die Pläne für ‚Mamma Mia 3‘ sollen bereits in Arbeit sein.

Christine Baranski, die in der ‚Mamma Mia‘-Filmreihe mitspielte, erzählte, dass Produzentin Judy Kramer aktuell am nächsten Film der Reihe arbeitet.

Die 72-jährige Schauspielerin verriet in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich bin mit Judy Kramer in London in unserer Lieblingskneipe gewesen, sie plant ‚Mamma Mia 3‘. Sie hat mir die Handlung erklärt, wie es passieren wird. Das ist alles, was ich dazu sagen kann! Judy Kramer lässt Dinge geschehen.” In der ‚Mamma Mia‘-Filmreihe waren unter anderem Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård und Meryl Streep zu sehen, wobei Christine der Meinung sei, dass Judy die Starbesetzung für einen neuen Film wieder zusammenzubringen kann. Die Darstellerin sagte: „[Judy] hat Nummer zwei möglich gemacht und es ist ein phänomenaler Erfolg gewesen. Ich würde es Judy Kramer zutrauen, alle wieder zusammenzubringen.“ Christine fügte hinzu, dass sie überzeugt davon sei, dass der nächste Film einen großen Erfolg in den Kinos feiern wird. Der Hollywoodstar, der in der Filmreihe die Rolle der Tanya Chesham-Leigh verkörpert, enthüllte: „Die Leute fühlen sich von Glück und Freude angezogen, nicht von Trübsinn und Finsternis. ‚Mamma Mia‘ hat so viele Millionen von Menschen auf der ganzen Welt glücklich gemacht. Ist es etwas albern, ein bisschen kitschig? Das ist Teil seines Charmes. Wenn ich in Europa bin, dann kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie viele kleine Mädchen sich mit Tanya fotografieren lassen möchten. Das beunruhigt mich etwas, dass Tanya ihre Lieblingsfigur ist. Aber hey, wir fühlen uns immer zu dieser Art von schlagfertiger, sexy Lady hingezogen.“