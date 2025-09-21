Stars Mandy Moore gesteht: Rolle in ‚This Is Us‘ bereitete sie auf die Mutterschaft vor

Mandy Moore - This Is Us Screening Event

21.09.2025

Die Schauspielerin hat durch ihre Arbeit an der erfolgreichen Serienproduktion einiges über ihre Rolle als Mutter gelernt.

Mandy Moore verrät, dass ihr die Darstellung in der Erfolgsserie ‚This Is Us‘ unerwartet half, sich auf ihre eigene Rolle als Mutter vorzubereiten.

Die 41-jährige Schauspielerin ist mit dem Musiker Taylor Goldsmith verheiratet und hat drei Kinder: Sohn August „Gus“ Harrison, geboren 2021, Sohn Oscar „Ozzie“ Bennett, der ein Jahr später zur Welt kam, sowie Tochter Louise „Lou“ Everett, die 2023 geboren wurde. Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte Moore: „Die größte Erkenntnis aus der Serie ist jetzt selbst Mutter zu sein. Die Show durch diese Linse zu betrachten, ist für mich – und auch für meinen Kollegen Chris [Sullivan] – sehr faszinierend, weil wir beide am Ende der Dreharbeiten Eltern wurden.“

Wenn sie auf die frühen Staffeln zurückblicke, könne sie kaum glauben, wie wenig sie damals wusste, erklärt Moore weiter: „Ich denke mir: Wie zum Teufel wusste ich, was ich da tat? Ich konnte keine Windel wechseln, ich hatte keine Ahnung. Es ist ziemlich witzig, an diese ersten Tage zurückzudenken.“

Moore spielte von September 2016 bis Mai 2022 die Rolle der Rebecca Pearson. An der Seite von Milo Ventimiglia (Jack Pearson) zog sie vor der Kamera drei Kinder groß, während die Serie über Jahrzehnte das Leben der Familie beleuchtete. Zum Ensemble gehörten außerdem Chrissy Metz, Sterling K. Brown, Justin Hartley und Susan Kelechi Watson. Die NBC-Serie wurde 39-mal für den Emmy nominiert und gewann vier Auszeichnungen, darunter 2017 die Television Academy Honors. Seit dem Ende des Formats haben Moore, Brown und Sullivan den Rewatch-Podcast ‚That Was Us‘ gestartet, in dem sie die einzelnen Episoden noch einmal durchgehen. Dabei stoßen die Stars auf viele vergessene Details. Moore sagte dazu: „Wir merken, dass wir eine echte Gedächtnislücke bei einigen Staffeln haben – es war weder der Anfang noch das Ende der Serie. Wenn wir die Folgen jetzt erneut sehen, ist das ziemlich aufschlussreich. Oft denke ich: ‚Oh wow, das hatte ich total vergessen.'“