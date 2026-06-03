Stars Mandy Moore spricht offen über ihren unerwarteten Babysegen

Mandy Moore - 2026 CinemaCon Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 11:00 Uhr

Mandy Moore unterzog sich einer erfolglosen IVF-Behandlung, bevor sie ihr drittes Kind zur Welt brachte.

Die 42-jährige Schauspielerin erinnerte sich an eine Zeit nach der Geburt ihrer Söhne Gus (5) und Ozzie (3) – die sie gemeinsam mit Taylor Goldsmith hat –, als sie sich einer IVF-Behandlung unterzog.

Im Podcast ‚Not Skinny But Not Fast‘ erzählte sie, dass sie sich glücklich schätze, beide ihrer Söhne selbst ausgetragen und zur Welt gebracht zu haben. In der Hoffnung auf ein weiteres Kind habe sie sich später einer IVF-Behandlung unterzogen. Der Versuch sei jedoch erfolglos geblieben, da keine lebensfähigen Eizellen und keine Embryonen entstanden seien. Nach dieser Erfahrung habe sie die Situation akzeptiert und beschlossen, keinen weiteren Druck aufzubauen. Sollte ihre Familie noch wachsen, dann auf natürlichem Weg. Andernfalls sei sie mit ihren beiden Söhnen und ihrem Familienleben vollkommen zufrieden. Sie empfinde große Dankbarkeit für das, was sie bereits habe, und betrachte ihre Familie als vollständig.

Schließlich begrüßten sie im September 2024 ihre Tochter Louise und Moore scherzte, dass „Lou einfach auftauchen musste“. Sie fügte hinzu: „Sie tauchte ganz, ganz überraschend auf. Wir haben es nicht versucht, aber offensichtlich waren wir dafür offen wegen der ganzen IVF-Sache.“

Moore dachte auch darüber nach, wie sie sich „emotional immer noch erholt“ davon, drei Kinder in kurzer Folge bekommen zu haben. Sie sagte jedoch: „Ich schätze mich glücklich, dass die Schwangerschaft für mich energetisch gesehen sehr leicht war. Ich litt unter keinerlei postpartalen Symptomen oder Ähnlichem, daher habe ich das Gefühl, dass ich alles in allem eine relativ einfache Zeit hatte.“