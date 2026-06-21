Stars Milo Ventimiglia: Vaterschaft hat seine Arbeit verbessert

Milo Ventimiglia - AVALON - Santa Monica - Feb - 2024 - Film Independent Spirit Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2026, 11:23 Uhr

Der 'This Is Us'-Star verrät, dass er mittlerweile eine ganz andere Einstellung zu seiner Arbeit als Schauspieler hat.

Milo Ventimiglia ist überzeugt, dass ihn das Vatersein zu einem besseren Schauspieler gemacht hat.

Der 48-jährige Star – der mit seiner schwangeren Ehefrau Jarah Mariano die 16 Monate alte Ke’ala hat – glaubt, dass eine eigene Familie ihm eine völlig neue emotionale Tiefe gegeben hat, aus der er bei seiner Arbeit schöpfen kann. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verriet er: „Das Leben ist einfach anders. Vater zu sein hat die Quelle der Emotionen, die ich erlebe, vertieft. Wir arbeiten mit Emotionen, also diese Quelle anzapfen zu können, macht die Arbeit wirkungsvoller.“

Außerdem habe das Wissen, für seine Familie sorgen zu müssen, seinen Projekten eine größere Bedeutung verliehen. „Ich mache es für meine Familie, um für sie zu sorgen. Und ich verstehe, was die Zeit bedeutet, die ich von ihnen getrennt bin, und welche Bedeutung all das hat“, erklärte Milo.

Dadurch sei der ‚This Is Us‘-Darsteller bei der Auswahl seiner Rollen „etwas bewusster“ geworden – vor allem, weil er weiß, dass seine Kinder seine Arbeiten in Zukunft sehen möchten. „Ich denke über meine Kinder nach und frage mich: ‚Was gebe ich in die Welt hinaus, das meine Kinder Jahre später anschauen und sagen werden: ‚Oh, lass uns die TV-Serie von Papa ansehen?““, schilderte er.

Kurz bevor Ke’ala im Januar 2025 geboren wurde, verloren Milo und Jarah bei den Waldbränden in Kalifornien ihr Haus in Malibu. Obwohl er im Zusammenhang mit der Tragödie „immer noch mit der Versicherung zu tun hat“, möchte er nach vorne schauen. „Manche Menschen erleben schwierige Momente in ihrem Leben und bleiben stehen. Ich bewege mich immer weiter nach vorne“, betonte der Schauspieler. „Ich denke mir: ‚Wie kann ich das für meine Familie wieder in Ordnung bringen? Wie kann ich ein tragisches Ereignis und ein großartiges Ereignis wie die Brände und [die Geburt] meiner Tochter nehmen und daraus meine Kunst machen?'“