Stars Marc Terenzi ist wieder vergeben – das ist seine neue Freundin

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2025, 11:26 Uhr

Der Sänger ist bereits seit Sommer

Marc Terenzi schwebt derzeit auf Wolke sieben.

Vor anderthalb Jahren zerbrach die Beziehung des Sängers mit Verena Kerth. Die turbulente Romanze sorgte für viele Negativ-Schlagzeilen und führte schließlich sogar zu einem Wiedersehen der Stars vor Gericht. Doch nun scheint es für Marc Terenzi bergauf zu gehen. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung verriet der 47-Jährige, dass er wieder in festen Händen ist. Seine neue Freundin Priscilla DiLaura hat er bereits im Mai kennengelernt.

Seit Marcs Geburtstag am 27. Juni sind sie offiziell ein Paar. „Was mich selbst überrascht hat – ich war überhaupt nicht auf der Suche“, gestand der Ex-Dschungelkönig. Er sei ganz zufrieden mit seinem Single-Status gewesen: „Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein.“ Doch Priscilla habe „vom ersten Moment an“ sein Herz erobert. Der Altersunterschied von rund 20 Jahren spiele für die beiden keine Rolle.

„Sie bringt eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert“, schwärmte Marc. Priscilla arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin. Was der US-Amerikaner besonders an seiner Liebsten schätzt: Sie trinkt keinen Alkohol. „Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe“, erklärte er. Der Musiker hatte lange mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen und ließ sich nach der Trennung von Verena Kerth in einer Entzugsklinik behandeln.

Nun baut er sich „Schritt für Schritt“ sein Leben neu auf. „Mit ihr an meiner Seite kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren“, sagte Marc über die 26-Jährige. „Familie, Liebe, Musik, Karriere – und wirkliches Leben.“ Priscilla wiederum bezeichnete ihn als „echten Gentleman“ und „absoluten Traummann“.