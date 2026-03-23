Musik Maya Hawke spricht über den großen Einfluss von Taylor Swift auf ihre Musik

Maya Hawke - Stranger Things Season 5 premiere - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 18:00 Uhr

'Stranger Things'-Star Maya Hawke spricht über den großen Einfluss von Taylor Swift auf ihre Musik.

Maya Hawke sagt, dass Taylor Swift ihre Musik „stark beeinflusst“ habe.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin und Folk-Sängerin (27) veröffentlicht am 1. Mai ihr neues Album ‚Maitreya Corso‘, den Nachfolger von ‚Chaos Angel‘ (2024). In einem Interview sprach sie darüber, wie sehr Swift sie und eine ganze Generation geprägt habe. Sie sagte gegenüber ‚Rolling Stone‘: „Ich glaube, sie hat eine ganze Generation inspiriert. Sie hat junge Menschen dazu gebracht, Musik zu hören und zu denken: „Wow, mein Leben könnte wichtig sein. Meine Gefühle könnten wichtig sein. Die Details könnten wichtig sein.'“ Hawk zufolge können sich Menschen mehr mit etwas identifizieren, je spezifischer es ist. „Aber ich wurde enorm von ihr beeinflusst“, so die Künstlerin weiter. „Ich höre ihre Musik mein ganzes Leben lang. Du könntest jeden Song an irgendeiner Stelle starten, und ich wüsste sofort, wo wir sind, und könnte ihn wahrscheinlich zu Ende singen.“

Maya verriet außerdem, dass der Song ‚Lioness‘ auf ihrem neuen Album von ihrer ‚Stranger Things‘-Kollegin Sadie Sink (23) und von einem bestimmten Drehtag inspiriert wurde. Sie erklärte: „Ich habe eigentlich über die Arbeit an ‚Stranger Things‘ gesprochen. Es gab einen Tag, an dem ich schlechte Laune hatte und mich überhaupt nicht inspiriert fühlte.“ Dann sei sie als Statistin in einer Szene ans Set gekommen und habe sich daran erinnert, wie magisch Schauspielerei ist. Maya weiter: „Ich habe gesehen, wie sie etwas aus dem Nichts erschafft, den ganzen Raum still werden lässt, Wahrheit spricht und aus einem Spiel etwas völlig Echtes macht. Das war ein Weckruf für mich: Gib immer alles, jede Sekunde. Werde nicht nachlässig.“