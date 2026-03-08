Musik SZA fühlt sich wegen KI in der Musik ‚im Krieg‘

Bang Showbiz | 08.03.2026, 12:43 Uhr

SZA fühlt sich wegen KI in der Musik 'im Krieg'.

SZA hat das Gefühl, sich wegen des Aufstiegs von künstlicher Intelligenz in der Musik „im Krieg“ zu befinden – und sie glaubt, dass die Technologie besonders für schwarze Künstler Probleme verursacht.

Die ‚Save the Day‘-Interpretin ist besorgt über den Einsatz von KI zur Erstellung von Songs und sagt, sie sei „wirklich beleidigt“ von dem Klang mancher Tracks, die mithilfe von künstlicher Intelligenz produziert wurden. Sie sagte dem Magazin ‚i-D‘: „Ich habe das Gefühl, dass ich wegen KI im Krieg bin. Das passiert überproportional oft bei schwarzer Musik. Warum höre ich KI-Cover von Olivia Dean, wenn Olivia Dean gerade erst richtig durchgestartet ist? Sie kann nicht einmal die Streams dafür einnehmen. Ich bin auch wirklich beleidigt von der Art schwarzer Musik, die aus KI herauskommt – seltsame, stereotype ‚Struggle‘-Musik.“

Die Sängerin betonte außerdem, dass sie ihre Konkurrenz nicht bei anderen Künstlerinnen sieht. Sie erklärte: „Ich konkurriere nicht mit den Pop-Girls. Ich konkurriere nicht mit den R B-Girls. Ich kämpfe gegen Anti-Intellektualismus und dagegen, Dinge auf die einfache Art zu machen. Die Art von Mischung aus Informationen und Erfahrungen, die meine menschliche Erfahrung liefert, kann KI nicht einmal ansatzweise nachbilden. Ich möchte diese Wut einfach nutzen, um mich in seltsame, neue Richtungen treiben zu lassen.“ Die 36-jährige Sängerin ist zudem besorgt darüber, wie „gespalten und fragmentiert“ die Gesellschaft geworden ist. Sie sagte: „Im Moment fühle ich mich sehr stark als Schwarze. Es ist so beängstigend zu erkennen, dass wir als Gesellschaft so unvorbereitet, gespalten und fragmentiert sind. Der Schleier ist gefallen und alles ist möglich. Wir werden nicht von einem Gefühl der Gemeinschaft und Solidarität getragen. Das haben wir nicht.“

Bereits im vergangenen Sommer kritisierte SZA Nutzer von KI-Technologie dafür, „abhängig von einer Maschine“ zu sein, und forderte ihre Fans auf: „Bitte googelt, wie viel Energie und Umweltverschmutzung nötig sind, um KI zu betreiben.“ Auf Instagram fügte sie hinzu: „Bitte googelt wunderschöne schwarze Städte wie Memphis, die wegen Twitters neuem KI-System LEIDEN. Bitte googelt einfach ‚Umweltrassismus‘. KI ist es egal, ob du lebst oder stirbst, das verspreche ich. “ Auch in ihrem Song ‚Ghost in the Machine‘, der auf ihrem Album ‚SOS‘ von 2022 enthalten ist, kritisierte SZA die Technologie bereits.