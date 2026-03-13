Musik Adam Lambert arbeitet an Solo-Musik

Adam Lambert - O2 Silver Clef Awards 2023 - Credit Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 14:00 Uhr

Adam Lambert und Queen haben derzeit keine konkreten Pläne und lassen es momentan ruhig angehen lassen – stattdessen konzentriert sich der Sänger aktuell auf neue Solo-Musik, die bereits in Aussicht ist.

Queen trat zuletzt mit Lambert auf der ‚The Rhapsody Tour‘ auf, die 2024 endete, doch Gitarrist Sir Brian May (78) und Schlagzeuger Roger Taylor (76) gönnen sich derzeit eine Auszeit von den Tourneen.

Was seine Solokarriere angeht, sagte Lambert gegenüber ‚NME‘: „Es ist definitiv neue Musik in Aussicht. Ich kann noch nicht allzu viele Details darüber verraten, aber es ist eine ganz neue Situation, daher freue ich mich darauf, das bald zu enthüllen.“ Der Sänger, dessen letztes Studioalbum ‚High Drama‘ aus dem Jahr 2023 stammt, fügte hinzu, dass er hofft, den Fans in diesem Jahr etwas von dem präsentieren zu können, woran er gearbeitet hat.

Das letzte Mal, dass May und Taylor gemeinsam live auftraten, war im September 2025, als sie bei der ‚Last Night of the Proms‘ ‚Bohemian Rhapsody‘ spielten, um den 50. Jahrestag der Hit-Single zu feiern. May erlitt 2024 einen Schlaganfall, wodurch er vorübergehend die volle Kontrolle über seinen linken Arm verlor. Seitdem hat er sich gut erholt, geht es aber verständlicherweise etwas ruhiger an.