Stars Margaret Qualley äußert sich über ihre Beziehung zu Jack Antonoff

Margaret Qualley and Jack Antonoff - May 2023 - Avalon - Sanctuary Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 14:00 Uhr

Margaret Qualley hat ihren Ehemann Jack Antonoff in einem seltenen Interview als ihre „Person“ bezeichnet.

Die 31-jährige Schauspielerin, die im Sommer 2023 den Bleachers-Musiker heiratete, hält ihre Beziehung weitgehend privat. Im Gespräch mit dem ‚Vanity Fair‘-Magazin verriet sie jetzt jedoch überraschend: „Ich war schon immer sehr auf Liebe ausgerichtet. Ich habe immer nach meiner Person gesucht – und ich habe Jack getroffen.“ Qualley verriet außerdem, dass sie „auf jeden Fall“ eines Tages Kinder bekommen möchten, wollte jedoch keine Hinweise auf mögliche Babynamen geben. Sie scherzte: „Wenn ich welche hätte, würde ich nicht darüber sprechen.“

Obwohl sie neugierige Fragen zu ihrem Privatleben versteht, legt Margaret Wert darauf, ihr öffentliches Bild zu schützen. „Ich schaue nicht auf Klatsch herab. Ich denke, Klatsch ist wie bei Höhlenmenschen. Klatsch ist Überleben“, erklärte sie. Gleichzeitig betonte sie: „Ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich mich öffentlich in Echtzeit gut repräsentiere, also würde ich fast lieber gar nichts sagen. Denn statt dass jemand eine falsche Vorstellung von mir hat, hätte er lieber gar keine Vorstellung.“

Margaret und Jack (41) trafen sich erstmals „gerade als COVID zu Ende ging“. Die Schauspielerin berichtete, dass sie schon früh wusste, dass Antonoff „der Richtige“ ist, weil sie sich in seiner Nähe sicher fühlte. Sie erzählte der ‚Cosmopolitan‘: „Sich in Jack zu verlieben, war das größte Gefühl, das ich je erlebt habe. Wir trafen uns auf der ersten Party nach dem Ende von COVID. Wir sahen uns auf einem Dach, fingen an zu reden und hörten nie wieder auf. An diesem Sommer gingen wir unzählige Spaziergänge durch die Stadt.“