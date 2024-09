Film Margaret Qualley: Rolle in ‚Happy Gilmore 2‘

Margaret Qualley - Poor Things premiere December 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2024, 12:00 Uhr

Der Ehemann der Schauspielerin „log“ den Star an, um ihr eine Rolle in der Komödie zu sichern.

Margaret Qualleys Ehemann Jack Antonoff „log“ Adam Sandler an, um ihr eine Rolle in ‚Happy Gilmore 2‘ zu sichern.

Die ‚Once Upon a Time… in Hollywood‘-Schauspielerin soll ihre Agenten darum „angebettelt“ haben, ihr eine Rolle in dem neuen Film zu verschaffen, da das Original aus dem Jahr 1996 ihr „Lieblingsfilm“ ist und Sandler ihre „erste große Liebe“ war.

Margaret verriet in einem Interview in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow: „Ich habe gesehen, dass es einen ‚Happy Gilmore 2‘ geben würde, und ich schickte meinem Agenten sofort eine E-Mail mit den Worten: ‚Alles, was nötig dazu ist – keine Rolle ist mir zu klein. Bitte. Ich muss mit dabei sein, ich flehe Sie darum an. Bitte. Was auch immer das kostet.'“ Aber da er wusste, wie verzweifelt seine Frau war, eine Rolle in der neuen Komödie zu ergattern, nahm der Singer-Songwriter Antonoff die Sache selbst in die Hand und schickte Sandler eine Nachricht. In einem SMS-Austausch zwischen den beiden habe Sandler den Musikproduzenten gefragt: „Spielt Ihre Frau überhaupt Golf?“ Woraufhin Antonoff antwortete: „Ja, sie ist eigentlich gut.“ Aber Qualley gab zu, dass dies eine Lüge war, da sie zu dem Zeitpunkt „keinen Tag in ihrem Leben Golf gespielt“ hatte: „Was für ein guter Ehemann. Und ich kann gar nicht Golf spielen. Er hat der Familie zuliebe gelogen. Ich habe in meinem Leben keinen Tag Golf gespielt. Ich bin eigentlich schrecklich darin.“