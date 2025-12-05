Film Margot Robbie ging ‚Wuthering Heights‘-Dreh nach Geburt ihres Sohnes ‚planlos‘ an

Margot Robbie - September 2025 - Famous - A Big Bold Beautiful Journey European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte Angst, dass sie nicht ausreichend vorbereitet war auf die Rolle.

Margot Robbie machte sich Sorgen, weil sie ‚Wuthering Heights‘ so kurz nach der Geburt ihres Kindes drehte.

Die Schauspielerin übernimmt in der neuen Verfilmung von Emily Brontës Roman die Rolle der Cathy. Doch nach der Geburt ihres Sohnes, den sie letztes Jahr mit ihrem Ehemann Tom Ackerley bekam, musste sie erst wieder in ihren Job hineinfinden. Umso dankbarer war die 35-Jährige für die Unterstützung von Regisseurin Emerald Fennell.

Im Gespräch mit dem britischen ‚Vogue‘-Magazin berichtete Margot, dass sie bereits drei Monate nach der Geburt ihres Babys mit den Dreharbeiten begann. „Ich war also in einem ganz anderen Gefühlszustand. Ich habe meine übliche Routine nicht gemacht. Es war alles etwas planloser… Und ich erinnere mich, wie ich zu Emerald sagte: ‚Was ist, wenn ich nicht gut genug vorbereitet bin?'“, gestand sie.

Die Filmemacherin schaffte es, Margot neuen Mut einzuflößen. „Sie sagte immer wieder: ‚Ich will nicht, dass du dich vorbereitest. Ich brauche dich im Moment.‘ Das war eine wunderschöne Art, meine Angst aufzulösen. Es ging darum, in meinem Körper zu sein, statt in meinem Kopf“, erzählte sie.

Die Spekulationen über die Freizügigkeit des Films nahmen zu, nachdem der Trailer auf heiße Szenen zwischen Margot und ihrem Co-Star Jacob Elordi hindeutete. Doch die blonde Schönheit kündigte an, das Publikum werde vom tatsächlichen Inhalt „überrascht“ sein. „Nicht, dass es keine sexuellen Elemente gibt oder dass es nicht provokant ist – es ist definitiv provokant – aber es ist mehr romantisch als provokant. Das ist eine große epische Romanze“, verriet sie.