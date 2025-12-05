Stars Margot Robbie will ihren Sohn vor dem Rampenlicht ‚beschützen‘

Margot Robbie at the premiere for A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY - Starpix - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 11:00 Uhr

Die 'Barbie'-Darstellerin achtet sehr auf die Privatsphäre ihres Kindes.

Margot Robbie ist fest entschlossen, ihr Kind aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Die Schauspielerin bekam im Oktober 2024 einen Sohn mit ihrem Ehemann Tom Ackerley. Margot erklärte jedoch, dass sie nicht beabsichtigt, Details über das Kind in der Öffentlichkeit zu besprechen – nachdem sie es in der Vergangenheit immer büßen musste, wenn sie über ihr Privatleben sprach.

„Ich versuche, diese Seite meines Lebens privat zu halten und ihn zu schützen“, erklärte sie gegenüber dem britischen ‚Vogue‘-Magazin. „Früher in meiner Karriere habe ich in Interviews freier gesprochen. Ich wurde einfach so oft verbrannt, wenn Menschen das, was ich gesagt habe, aus dem Kontext gerissen haben.“ Die 35-Jährige lese ständig Dinge, „in denen man mir Worte in den Mund legt, die ich nie gesagt habe.“

Die ‚Wolf of Wall Street‘-Darstellerin fügte hinzu: „Ich erinnere mich an das erste Mal vor zehn Jahren, als ich das in einer Zeitung sah, und ich konnte es nicht fassen. Ich dachte: ‚Die haben das einfach erfunden?'“ Anschließend sei sie zu einer bitteren Erkenntnis gelangt: „Es gab keine Möglichkeit für mich, es zu ändern oder zu kontrollieren. Ich musste es einfach akzeptieren.“

Mittlerweile will Margot verletzende Medienberichte nicht mehr hinnehmen. „Wenn man von den 20ern in die 30er und darüber hinaus wechselt, denkt man: ‚Ich werde Dinge anders machen. Hier sind meine neuen Grenzen'“, sagte sie.