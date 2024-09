Strahlend schön bei Filmpremiere Margot Robbie zeigt erstmals ihren Babybauch in der Öffentlichkeit

Margot Robbie bei der Premiere von "My Old Ass" begleitet von ihrem Ehemann Tom Ackerley und den anderen beiden Produzenten Bronte Payne und Josey McNamara. (the/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 15:38 Uhr

Margot Robbie hat wohl genug vom Spiel mit der Gerüchteküche. Bei der Premiere von "My Old Ass" in Los Angeles zeigte sie sich in einem hautengen Kleid - und präsentierte so für alle Welt sichtbar ihren Babybauch.

Margot Robbie (34) hat sich erstmals mit Babybauch bei einem öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich gezeigt. Am Montag (9. September) besuchte die schwangere Schauspielerin gemeinsam mit Ehemann Tom Ackerley (34) die Premiere des Films "My Old Ass" in Los Angeles. Das Ehepaar fungiert mit der gemeinsamen Firma LuckyChap Entertainment als Co-Produzent der Komödie mit Maisy Stella (20) und Aubrey Plaza (40) in den Hauptrollen.

Video News

Mit dem ersten öffentlichen Auftritt mit gut erkennbaren Babybauch bestätigt Robbie nun die Spekulationen, die seit mehreren Wochen vermuten, dass sie mit ihrem Mann das erste Kind erwartet. In einem schulterfreien, enganliegenden Kleid posierte sie strahlend zusammen mit Ackerley, den Produzenten Bronte Payne und Josey McNamara sowie Regisseurin Megan Park (38) und Darstellerin Maisy Stella.

Seit Juli Gerüchte um eine Schwangerschaft

Anfang Juli berichtete das "People"-Magazin unter Berufung auf "mehrere Quellen", dass die "Barbie"-Schauspielerin das erste Baby erwarte. Eine offizielle Bestätigung gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Kurz darauf zeigte sich das Paar zusammen bestens gelaunt in Wimbledon. Die 34-Jährige trug dabei ein sommerliches Polka-Dot-Kleid, unter dem bereits bei genauem Hinsehen ein kleines Bäuchlein zu erkennen war.

Robbie und Ackerley lernten sich 2013 am Set des Weltkriegsdramas "Suite française – Melodie der Liebe" kennen, wo er als Regieassistent arbeitete und sie vor der Kamera stand. Das Paar heiratete im Dezember 2016 in einer privaten Zeremonie im australischen Byron Bay.