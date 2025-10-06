Musik Mariah Careys Teenager-Tochter folgt musikalischen Fußstapfen

Mariah Carey - Empire State Building 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 14:00 Uhr

Mariah Careys Tochter Monroe scheint dem Weg ihrer Mutter in die Musik zu folgen. Monroe Carey will auch Sängerin werden.

Die 14-Jährige – Tochter der 56-jährigen Pop-Diva und des 44-jährigen Komikers Nick Cannon und Zwillingsschwester von Moroccan – hat ihre Gesangsfähigkeiten bereits bei gemeinsamen Bühnenauftritten mit ihrer Mutter und auf TikTok gezeigt. Berichten zufolge war sie auch schon im Studio. Außerdem trifft Mariah Vorkehrungen, um ihre Tochter zu schützen, falls sie eine professionelle Musikkarriere einschlägt, und lässt ihren Namen markenrechtlich schützen.

Marias Firma Lotion LLC stellte beim US-Patent- und Markenamt den Antrag, „Monroe Carey“ für musikalische Darbietungen, Audio, Musikvideos und „andere Unterhaltungsinformationen“ zu registrieren. Zudem beantragte sie Markenschutz für „Bekleidung, Kopfbedeckungen, Merchandise zur Promotion eines Musikstars“. Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Mariah hat enorm viel Branchenerfahrung und war vorsichtig, als Monroe andeutete, Musikerin werden zu wollen. Aber sie weiß, dass es das ist, was sie will, und sie unterstützt sie voll und ganz, tut alles, um ihr zu helfen.“ Monroe will sich aber nicht einfach auf die Kontakte ihrer Mutter verlassen, um es als Sängerin zu schaffen. Tipps und Führung nimmt sie von ihr aber trotzdem gerne an: „Es ist noch früh, aber sie war im Studio und probiert Dinge aus. Sie hat eine brillante Stimme, und wenn alles nach Plan läuft, wird die Welt sie bald hören.“