Stars Marie Nasemann spricht offen über ihre Emotionen nach der Trennung

Marie Nasemann at Book Fair Frankfurt Oct 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 14:00 Uhr

Marie Nasemann findet nach dem Liebesaus neue Wege, mit ihren Gefühlen umzugehen.

Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern haben sich Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges im Mai getrennt. Trotz des privaten Einschnitts gelingt es den beiden, weiterhin respektvoll miteinander umzugehen – sogar ihren gemeinsamen Podcast führen sie fort.

In den vergangenen Wochen gibt die ehemalige ‚GNTM‘-Teilnehmerin auf Instagram offen Einblicke in ihr Seelenleben. Statt sich zurückzuziehen, sucht sie bewusst den Austausch mit ihrer Community. Kürzlich zeigte sie sich bei einem Spaziergang im Regen – eine kleine, aber bedeutende Geste. Bewegung, erklärt sie, helfe ihr, innere Unruhe und belastende Emotionen zu verarbeiten.

Seit der Trennung kämpfe sie immer wieder mit verschiedenen Gefühlen. „Thema Kontrollverlust, Angst, Panik. Seit der Trennung leider Dinge in meinem Leben, die hier und da Hallo sagen“, so das Model. Erfahrungen, die für sie neu seien. Noch nie zuvor habe sie eine Beziehung beendet, in der so viele gemeinsame Lebensbereiche ineinandergriffen: Kinder, Haus, Arbeit. Das mache das Loslassen komplexer. Gleichzeitig beschäftigt sich Nasemann derzeit in einer Traumatherapie intensiv mit sich selbst. Dadurch, so vermutet sie, würden alte Themen an die Oberfläche kommen, die manchmal mehr aufwühlen als stabilisieren.